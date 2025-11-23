La particular respuesta de Omar De Felippe sobre el polémico arbitraje en Central Córdoba-San Lorenzo: "Yo también estuve en..."

En un clima de máxima tensión, Omar De Felippe destacó en conferencia que “no siempre la culpa la tiene el otro”.

Después del triunfo 2-1 de Central Córdoba sobre San Lorenzo, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, el entrenador Omar De Felippe dejó una reflexión particular sobre el polémico arbitraje. Evitó escalar las críticas, aunque reconoció que las decisiones influyeron en el desarrollo del encuentro.

“Hay polémicas todos los fines de semana en todos los partidos. Yo también estuve en ese lugar y también me quejé”, expresó. Y agregó: “Después que me voy a mi casa, después de quejarme, miro el partido. Y digo, a ver qué hice bien y qué hice mal. No siempre la culpa la tiene el otro, a veces cometo errores”.

El DT también remarcó que su equipo recibió golpes durante la temporada: “Nos pegaron mucho durante todo el año, pero tenemos que ver que hay un buen equipo también”. Aun así, advirtió que trabajará para evitar fallas como la que derivó en el gol de San Lorenzo: “Trataré de que ocuparme de que mi equipo no vuelva a cometer el error en esa salida que nos costó el gol porque era un partido parejo”.

Un partido marcado por fallos polémicos El encuentro disputado en el Estadio Único Madre de Ciudades estuvo atravesado por decisiones arbitrales que generaron fuertes reclamos del lado azulgrana. Desde el penal sancionado a instancias del VAR hasta las expulsiones posteriores, San Lorenzo terminó envuelto en un clima de tensión que se trasladó al campo y al banco.

La primera gran controversia llegó a los 61 minutos, cuando el árbitro Nazareno Arasa revisó una acción entre Lucas Varaldo e Ignacio Perruzzi. Tras verla en el VAR, marcó penal para Central Córdoba por infracción del jugador visitante. En medio de la protesta, mostraron amarillas a Jhohan Romaña y Ezequiel Cerutti, advertencias que pesaron en el resto del encuentro. Varaldo luego cambió el penal por gol y marcó el 1-1 parcial.