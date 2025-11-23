La particular respuesta de Omar De Felippe sobre el polémico arbitraje en Central Córdoba-San Lorenzo: "Yo también estuve en..."
En un clima de máxima tensión, Omar De Felippe destacó en conferencia que “no siempre la culpa la tiene el otro”.
Después del triunfo 2-1 de Central Córdoba sobre San Lorenzo, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, el entrenador Omar De Felippe dejó una reflexión particular sobre el polémico arbitraje. Evitó escalar las críticas, aunque reconoció que las decisiones influyeron en el desarrollo del encuentro.
“Hay polémicas todos los fines de semana en todos los partidos. Yo también estuve en ese lugar y también me quejé”, expresó. Y agregó: “Después que me voy a mi casa, después de quejarme, miro el partido. Y digo, a ver qué hice bien y qué hice mal. No siempre la culpa la tiene el otro, a veces cometo errores”.
Te Podría Interesar
El DT también remarcó que su equipo recibió golpes durante la temporada: “Nos pegaron mucho durante todo el año, pero tenemos que ver que hay un buen equipo también”. Aun así, advirtió que trabajará para evitar fallas como la que derivó en el gol de San Lorenzo: “Trataré de que ocuparme de que mi equipo no vuelva a cometer el error en esa salida que nos costó el gol porque era un partido parejo”.
Un partido marcado por fallos polémicos
El encuentro disputado en el Estadio Único Madre de Ciudades estuvo atravesado por decisiones arbitrales que generaron fuertes reclamos del lado azulgrana. Desde el penal sancionado a instancias del VAR hasta las expulsiones posteriores, San Lorenzo terminó envuelto en un clima de tensión que se trasladó al campo y al banco.
La primera gran controversia llegó a los 61 minutos, cuando el árbitro Nazareno Arasa revisó una acción entre Lucas Varaldo e Ignacio Perruzzi. Tras verla en el VAR, marcó penal para Central Córdoba por infracción del jugador visitante. En medio de la protesta, mostraron amarillas a Jhohan Romaña y Ezequiel Cerutti, advertencias que pesaron en el resto del encuentro. Varaldo luego cambió el penal por gol y marcó el 1-1 parcial.
Expulsiones, reclamos y un cierre cargado de tensión
A los 71 minutos llegó otro momento decisivo: Romaña disputó una pelota con Matías Perelló cerca de la banda y, tras un choque de cabezas, Arasa le mostró la segunda amarilla y expulsión. El futbolista local no recibió sanción, lo que generó la inmediata protesta de todo San Lorenzo.
La tensión aumentó con una jugada en la que Cerutti cayó tras una falta que, para los jugadores de Boedo, era clara. El árbitro dejó seguir, lo que alimentó aún más la bronca del equipo visitante.
En el final, Nery Domínguez vio la tarjeta roja por un cruce con Favio Cabral, apenas instantes después de que José Florentín —solo en el área— concretara el 2-1 para Central Córdoba, resultado que selló la clasificación a los cuartos de final.
San Lorenzo terminó con nueve jugadores y un profundo malestar por el arbitraje, mientras que Central Córdoba aprovechó sus oportunidades y cerró una victoria que le permite seguir en carrera.