¡Cine total! La Lepra presentó la película del título de la Copa Argentina 2025

La Lepra presentó la película del título de Copa Argentina. Casi 40 minutos para recordar y emocionarse con la primera estrella nacional del fútbol mendocino.

El miércoles 5 de noviembre de 2025 quedará marcado en la memoria de los hinchas de la Lepra. Es que ese día, el Monumental de Alta Córdoba, el estadio de Instituto, se convirtió en escenario del capítulo más importante en la historia de Independiente Rivadavia. Ese día, el Azul del Parque consiguió su primer título nacional y el primero para el fútbol de Mendoza: la Copa Argentina 2025.

Fue una noche inolvidable, con el 2 a 0 parcial, con un hombre menos desde el primer tiempo, con el 2 a 2 final, con dos hombres menos que el rival, Argentinos Juniors, y con el final de película en una definición por penales en la que Gonzalo Marinelli se transformó en héroe.

Este fin de semana, casi 20 días después de haber sumado la estrella más importante de su historia, el club presentó una película de poco menos de 40 minutos en la que resumen el logro del equipo conducido por Alfredo Berti, con imágenes para guardar en la retina y con testimonios de los protagonistas.

"Apagá las luces. Subí el volumen. La película de nuestra primera estrella ya está disponible. La batalla del 5 de Noviembre, como nunca la viste. Que empiece la función", fue el mensaje de la Lepra que acompaña el video.