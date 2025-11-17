El futbolista de Independiente Rivadavia que está en la mira de varios clubes: ¿se va?

El volante ofensivo de la Lepra fue uno de los destacados del año. Independiente Rivadavia le compra el pase y después ¿lo vende?

Uno de los futbolistas destacados del año despierta interés de varios clubes.

Este lunes Independiente Rivadavia le pone punto final a la temporada 2025. La Lepra se despide hasta el 2026 tras un año inolvidable en el que consiguió la primera estrella a nivel nacional para el fútbol de la provincia. Jugará esta tarde por el Torneo Clausura ante Defensa y Justicia, desde las 17, en el Norberto Tito Tomaghello y, luego, a descansar.

En ese contexto, ya empieza a moverse el mercado de pases y, también, a aparecer versiones sobre traspasos de futbolistas de un club a otro.

A la espera de lo que pasará con Sebastián Villa, a esta altura todo una incógnita, apareció sobre la mesa el nombre de Matías Fernández, de buen año en el Azul del Parque y autor de uno de los goles del equipo en la final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors.

Matías Fernández Lepra La Lepra buscará hacer historia ante Tigre y avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. Claudio Gutiérrez / MDZ Según se supo este lunes, Independiente Rivadavia hará uso de la opción y comprará el 50% del pase del jugador a Excursionistas, de la B Metropolitana, por 110.000 dólares.

Asimismo, Fernández despertó interés, tras el rendimiento durante esta temporada, de tres equipos muy importantes del continente: Lanús, Peñarol de Uruguay y Liga Universitaria de Quito de Ecuador.