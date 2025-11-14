Juan Suraci, ¿Godoy Cruz en la B y la Lepra con nuevo presidente?

Esta charla o reportaje no es uno más sino bastante especial al tratarse de un colega histórico sin que eso signifique llamarlo viejo, pero tengo claro que Juan Suraci es uno de los referentes deportivos del periodismo en Mendoza y también de buena parte de la Argentina .

Es pionero en declarar sus simpatías deportivas y no dejar el profesionalismo a la hora de comentar fútbol . Ha podido separar esta línea que no todos dejan en claro: se puede ser hincha de un equipo, en su caso Godoy Cruz, y no convertirse en un fanático.

Juan Suraci hace pocos meses cumplió 40 años como periodista deportivo. Ha visto de todo en este tiempo y como al principio de su carrera mantiene las banderas de apoyar al fútbol mendocino , de creernos una plaza importante del deporte en el país. Y no menos importante: es incansable en denunciar corruptelas asociadas al fútbol.

De modo que el colega está viviendo este despertar futbolístico de Mendoza con mucha alegría, pero sin olvidar que este deporte se ha transformado en una máquina de generar dinero.

Juan mantiene su programa de radio "Dos de punta" y como lo exigen los tiempos es muy activo en las redes sociales incluyendo videos sobre sus pareceres al finalizar los partidos. No puedo dejar de mencionar uno de sus tuits más recientes, referido a la obtención de la Copa Argentina por Independiente Rivadavia. Se hizo viral y celebrado. No leí ni oí nada mejor sobre esta consagración.

Del Parque vengo… ¡qué pedo tengo!

Llegó la primera estrella para el Parque.

Llegó la primera estrella para Mendoza.

Llegó la primera estrella para Cuyo.

Independiente Rivadavia, campeón.

La película.

Pasaron 42 años para que volviera a jugar en Primera.

Y… — Juan Esteban Suraci (@juansuraci) November 6, 2025

Una larga conversación futbolera con un veterano de guerra que, entre tanta euforia, pisa la pelota y abre el panorama con pases a lo Bochini, para mencionar a uno de los tipos que hicieron de este deporte una rama artística. Y, claro, tira magia respecto a la futura conducción en la Lepra y responde sobre el fantasma del descenso para Godoy Cruz.

Juan Suraci 3 Milagros Lostes - MDZ

Liga Profesional de Fútbol

- Hablar de fútbol es como casi un deporte argentino, ¿no?

- Sí, totalmente. Una maravilla. Es una pasión. Al margen de todo lo que ha pasado en los últimos tiempos está un poco contaminado. Un poco no: está bastante contaminado, sucio. Pero no deja de ser apasionante.

- Vamos a empezar a recordar al maestro del periodismo deportivo Dante Panzeri, diciendo con él que el fútbol es la dinámica de lo impensado. Y que todo lo que podamos decir ahora mañana queda…

-(Interrumpe) Panzeri siempre decía: ¿Por qué los jugadores juegan en un rinconcito cuando el campo de juego tiene 6 mil metros cuadrados? (Risas) Ahora los ves todos amontonados.

-¿Y cada vez es más así, el fútbol?

- Sí, porque hay más necesidades, más intereses. Los proyectos no son proyectos ya. “Es ya, o no sirve”. Entonces a lo que se juega en la Argentina hoy es a no perder. Y esto es un deporte maravilloso, para jugarlo a ganar. Y no hay nada más bonito que ganar jugando al fútbol. Hoy los equipos salen a no perder. Un espanto.

- Es una diferencia muy sutil y muy profunda.

- Lo que pasa es que el no perder le permite estirar por ejemplo el trabajo de un director técnico, un cuerpo técnico completo. Entonces tratan de no perder. Algunos casos muy excepcionales saben que tienen un buen potencial de jugadores. Y dicen, bueno, vamos para adelante. Pero no es la mayoría.

La mayoría es jugar a no perder.

Lionel Messi America Business Forum "Es irrepetible", dice Juan sobre Messi. Cree que jugará el Mundial más por negocios que por deporte. EFE

Messi

- Me gustaría hablar de la figura de Messi: está todo bajo lo que suceda con él. Para empezar de arriba hacia abajo.

- La Argentina es algo impresionante, en ese aspecto. Uno se pregunta tanto talento en todos los aspectos: en la religión con un Papa, en el fútbol con Maradona y con Messi, en la cultura, en la medicina con Favaloro. Es un país fabuloso. Y lo de Messi es una cosa para mí irrepetible. Es difícil utilizar la palabra irrepetible, sobre todo porque uno no va a vivir hasta la eternidad ni 200 años. Probablemente pueda reiterarse o aparecer alguien superador pero hoy esa palabra es la que más se puede aplicar a Messi. Es irrepetible. Estar 20 años entre los tres mejores jugadores del mundo y de esos 20 años, durante 16 ser el mejor del mundo, es imposible. Sería un verdadero milagro que apareciera.

- Qué condiciones físicas debe tener, porque sobresalir tanto tiempo en un fútbol tan físico...

- Mirá, te lo voy a llevar a nivel local, un caso muy reciente. Con Messi hubo un par de instituciones, entre otras River, que no quisieron pagarle el tratamiento que necesitaba, las hormonas por el tema del crecimiento. Y termina en España. El resto ya lo sabemos. Hay muchos casos en la actualidad de jugadores... Hace poquito debutó en Independiente Rivadavia Nicolás Bolcato, que hace 6 o 7 años fue dejado libre por Godoy Cruz. Llegó a la séptima división de Independiente siendo el cuarto arquero. Estuvo esperando y no aflojó y no aflojó: laburó, laburó, laburó. Y le vino un premio. Imagínate el debut de ese chico, con la edad que tiene. Debutó al partido siguiente que Independiente Rivadavia consigue su primera estrella. Impresionante.

- Casi una metáfora a no bajar los brazos...

- Claro. Yo lo vivo diciendo porque hay tanta obsesión en los padres y que se lo transmiten a los chicos, de querer convertirlos en Messi o en el salvador de la familia desde lo económico. Cuando los dejan libres de Independiente Rivadavia, de Godoy Cruz o de Gimnasia, en algunos casos se deprimen. Por eso hay que trabajar mucho la cabeza. Siempre les digo: no se termina la vida, la vida da muchas oportunidades. Hay que ser perseverante y estar convencido de las condiciones de uno.

Juan Suraci 5 El secreto de Lionel Scaloni en la selección: "Su mensaje es simple". Milagros Lostes - MDZ

Scaloni

- Juan, ¿cómo podríamos resumir el éxito de Scaloni al frente del seleccionado? Es un tipo que es todo lo contrario al ser argentino.

- El mensaje. Es simple. Scaloni contradice un ambiente del fútbol donde todos los años tienen que renovar términos, ya no un sistema de trabajo, sino hasta la terminología. Antes eran los cuatro defensores, mediocampistas, delanteros, después empezaron a que el enganche, después el carrilero, después el volante interno, el externo, el extremo, las transiciones en el fútbol. ¿Qué tiene Scaloni? Simpleza. Y otra cosa: desdramatiza. No enloquece en la victoria, se emociona, es un tipo que tiene sentimientos pero en la derrota desdramatiza, porque esto no deja de ser un acontecimiento deportivo. No le va la vida a nadie con el fútbol, a nadie.

- Digamos que ser técnico de la selección argentina no es fácil. E incluso cuando llegó era un tipo desconocido, no había dirigido nada.

- Había estado en el cuerpo técnico de Sampaoli y fue muy cuestionado al principio, porque se había quedado, cuando supuestamente cuando se va un técnico, se va todo su equipo. Yo creo que es un tipo muy simple y hay algo que en el fútbol no falla: cuando el jugador le cree al técnico ya empezás a tener éxito. Es un elemento determinante.

- ¿Es imprescindible?

Sí. Es imprescindible que el jugador le crea al DT. Y hay muchos casos, en la mayoría de los casos te diría, que los jugadores no le creen a los técnicos, por más prestigio que tengan y todo, porque hay muchos versos, hay mucha terminología y expresión, a algunos les gusta fantasmear un poco (risas). El jugador es muy especial...

Chiqui Tapia llevó a Lunati a la Justicia por "hostigamiento digital". Foto: Télam Chiqui Tapia al frente del fútbol argentino. "Inentendible", responde Juan Suraci.

Chiqui Tapia

- Hablamos de Messi, te pregunté por Scaloni. Ahora, ¿cómo explicar todas estas cosas y estos hitos tan alucinantes e increíbles en un fútbol que está dirigido y presidido por este señor Tapia? Es básicamente lo más amateur que yo he visto en años...

- (Piensa) Inentendible. Tapia tiene a favor haber sido el presidente del campeonato del mundo, de la tercera estrella, que él se lo acredita, porque sus mensajes son como si él hubiese estado en la cancha definiendo frente a Francia en los penales (ríe). Inentendible, porque además está inmerso en un pensamiento generalizado, contundente, con pruebas de una AFA absolutamente manchada. Corrupta, muy corrupta. Bueno, yo siempre digo esto, Grondona al lado de Tapia es Ceferino Namuncurá (más risas).

Hay valijeros de Tapia. Hay gente que recorre el país buscando los arreglos, la quita de sanciones que tienen los clubes.

- ¿Han llegado a Mendoza?

- Aquí han venido a buscar algún vuelto producto de sacar alguna sanción. No estoy hablando de un caso reciente. Estoy hablando de los últimos tiempos, que incluye a todos, porque cuando manifiesto estas cosas, les digo, les recuerdo a todos, incluye a los clubes mendocinos. No están exentos, no pertenecen a la liga portuguesa de fútbol, ni a la liga inglesa. Son parte de la estructura del fútbol argentino, por lo cual también hay una cierta complicidad en todo esto.

- Es desoladora la descripción...

- Es nefasta esta conducción. En todos los aspectos, por donde la miremos. La organización del fútbol argentino parece hecha por alguien que no quiere el fútbol argentino: te modifican los torneos sobre la marcha, te modifican el tema de ascenso: pasó hace un par de años en el Federal. Nunca están las reglas claras. Te suspenden los descensos, te aumentan...

- Los arbitrajes son pésimos.

- Los arbitrajes, bueno, yo no recuerdo en 50 años que llevo viendo fútbol escándalos semejantes como los de ahora. Cada fin de semana. Y muchos miramos la primera división, pero tenés que ver lo que es la segunda división, la tercera, el fútbol amateur, que es el torneo federal regional. Es escandaloso, indigno, una deshonestidad total.

- Siguiendo la campaña de Independiente Rivadavia en la B, bueno, era realmente que Dios disponga...

- ¿Algo más claro, lo vio el país: que la final de la Copa Argentina? El país vio todo el esfuerzo que hizo el árbitro del partido Ramírez para que no ganara Independiente. Hizo todo lo posible. Está todo manchado. Y la verdad yo quiero decir esto, y lo digo de manera contundente, porque no hago excepciones. El fútbol argentino está manchado de punta a punta.

Si vos querés una mano de AFA hay que sacar turno, ponerte en la cola...

Juan Suraci Juan Suraci acerca del presidente de AFA: "Hay valijeros de Tapia viajando por todo el país...". Milagros Lostes - MDZ

Fútbol

- Todos sabemos que este fútbol está muy corrupto y participamos todos de alguna manera, porque, bueno, nos amarga la derrota y nos alegra el triunfo.

- Creo que en algún momento se debería terminar esta estructura que comanda Tapia y que le sigue el dirigente Pablo Toviggino. Creo, no estoy convencido, que es peor que Tapia. Se hicieron reelegir cuando faltaban un año y medio para las elecciones por un periodo de cuatro años más. Tienen todo el circo armado, todo el negocio armado.

- ¿Y los dirigentes?

- Es algo que no puedo creer: la sumisión de los dirigentes con la conducción de AFA, le tienen miedo, tienen terror. Y hay empresarios reconocidos, poderosos, con personalidad avasallantes, a los que les hablas de Tapia y Toviggino y se derriten. Les tienen miedo.

Es un espanto vivir con miedo en un ambiente donde cada uno debería exponer con naturalidad su expresión.

Mendocinos son parte del equipo nacional que compite en la Copa América de Fútbol de Mesa en San Pablo. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ "Mendoza como plaza futbolística no tiene que envidiarle nada a Córdoba, Santa Fe o Tucumán". Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Fútbol mendocino

- La situación del fútbol mendocino en estos momentos es soñada. Es la casualidad, ¿no? Quiero decir: es el trabajo y el esfuerzo de grupos pero nada integral. ¿Cómo se vive esto?

- Es maravilloso. Yo creo que se han ido traccionando con la llegada de Godoy Cruz a primera división. Creo que despertó el entusiasmo del resto. Godoy Cruz vino desde el barrio, hizo todo un proceso de crecimiento sostenido importante y provocó un efecto positivo en el resto. Y es maravilloso. La llegada de Gimnasia a la A, la pelea que está dando Maipú. Vivimos este clima que me encanta. Cuando la globalización hizo que nos invadieran los medios de afuera y taparan los nuestros, dejamos de hablar del fútbol mendocino porque lo de afuera vendía.

Dejamos de hablar del fútbol mendocino porque lo de afuera vendía...

estadio feliciano gambarte (1).JPG Postal del Feliciano Gambarte. Este sábado alberga partido clave para seguir en Primera. MDZ

Godoy Cruz Antonio Tomba

- Sos nostálgico, a veces. Hablas de los buenos jugadores que ha dado esta cantera, así como grandes equipos. ¿Cómo está el semillero en Mendoza?

- Disfruto este momento con Independiente, Gimnasia, Godoy Cruz en primera, y ojalá que siga. Tenemos a Maipú en la segunda división. Otros dos equipos en la tercera división. Es fantástico. Soy muy nostálgico (ríe). Extraño a los jugadores de los 80, de los 70, y me pongo a llorar.

- Godoy Cruz demostró que si trabajabas las inferiores hasta podías salvar el club con alguna venta a futuro... ¿Se trabaja en las inferiores en Mendoza?

- Tiende a eso. Tiene que ser así, tiene que ser así, porque si no te convertís de arranque en un socio de las inmobiliarias (risas). Viste que vienen 15, 16 jugadores por temporada... Si repasas el plantel de Gimnasia y Esgrima el 90% es foráneo. Igual Independiente. El mismo Godoy Cruz, que salvo excepciones, tiene más chicos de la casa, pero ni hablar de los equipos mendocinos del Federal A o los de la Primera Nacional. Tienen 15, 18 jugadores, y todos los años, ¿sabés lo que es alquilar casas y departamentos? Es una fortuna.

- ¿Qué es lo más débil del jugador mendocino, promedio?

- Lo mental. Pero creo que se ha hecho muy buen trabajo en lo mental con el jugador mendocino. Es más débil que el porteño, que el cordobés. El cordobés de 18, 19 años, te come el vestuario.

- ¿Tienen más actitud los de afuera?

- Sí, te comen, tienen más personalidad, son más habladores. Y el jugador de la casa, que a veces lleva 10 años en el club, está en un rinconcito, en el vestuario. Pero se está corrigiendo eso. Hace tiempo que se trabaja en el jugador para que haga ese click. También soy de los que está convencido que muchos juegan en el fútbol profesional porque ahora se ha ampliado la capacidad de recepción. Si en la primera división hubiesen 20 equipos y 20 en la segunda división, varios jugadores estarían trabajando en la utilería de algún club o preparando los botines para los jugadores de verdad.

- Esta ampliación en el fútbol argentino, ¿la crees perjudicial?

- Sí, absolutamente. La ampliación ha servido a los negocios de AFA, a los arreglos de partidos, a las apuestas deportivas, al arreglo con las agencias, a toda la estructura que mueve plata.

- Me interesa que lo expliques mejor.

- El fútbol mueve millones y es un paraíso fiscal, más allá que en algún momento la AFIP o el ARCA intentó o intentan entrar en el fútbol, más de la mitad de la plata se maneja fuera del circuito legal. Ejemplo: un contrato con un jugador de 100 mil pesos, en realidad, está en blanco por 30 mil pesos.

- ¿El 70% de los contratos es todo en negro?

- Absolutamente, pero 70%... no sé si me quedo corto. La ampliación significa más jugadores, más valores por transferencias, más representantes, más comisiones, más árbitros, más arreglos de partidos, más apuestas deportivas. Por eso el fútbol argentino no se quiere transparentar. La mayoría de los dirigentes están convertidos en millonarios, producto del fútbol.

Es muy grande el negocio del fútbol, incluye parte de la prensa,

Daniel Gato Oldra Godoy Cruz Feliciano Gambarte 7 El Gato Oldrá, sinónimo del Tomba. Claudio Gutiérrez / MDZ

Tomba de Primera

- Lo que estás describiendo, ¿tiene que ver con este momento deportivo de Godoy Cruz?

- No. Es duro el momento. Es cierto. Sí creo que no la vieron venir. Este pensamiento lo vengo arrastrando desde hace años. En Godoy Cruz lo que pasa es que un compañero se la tiene que pasar a otro, jugar en equipo y meterla en el arco de enfrente. No se puede responsabilizar ni a un periodista porque diga algo, ni a un dirigente, ni al gobernador. Godoy Cruz cometió muchos errores que no es normal en la dirigencia, yo te diría desde la salida de Oldrá. Es el hombre que te trae la paz, que te coordina, que mira, que vive y transpira Godoy Cruz de las 0 a las 24 horas. Ése fue el gran pecado mortal de la dirigencia.

- Godoy Cruz le debe a Oldrá un reconocimiento porque, además, tiene algo que creo que también lo tiene este último independiente Rivadavia, que es un buen planteo en el reclutamiento de jugadores.

- Gran parte del crecimiento deportivo, a nivel de infraestructura, más allá de lo que ha hecho con el estadio y la sede social, no tengo dudas que en un gran porcentaje, que es superior al 50%, tiene que ver con la mano de Oldrá en la captación de jugadores, que después fueron vendidos por el club.

cortez Gimnasia y Esgrima, el Lobo "ha hecho un proceso fantástico..." Prensa Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima en la A

- ¿Que podés contar o anticipar acerca del futuro de Gimnasia?

- Gimnasia ha hecho un proceso fantástico, más allá que ha tenido algunos altibajos en el medio, de haber llegado a la segunda categoría del fútbol argentino y no haberla podido sostener y volver al Federal A. Su llegada a Primera reúne un crecimiento sostenido en el tiempo, institucional, de disciplina deportiva y de infraestructura. Creo que ha llegado a la A en el momento justo. Y se van a venir cosas grandes. El gran desafío es el primer año. Pero tiene proyectado un estadio que iba a ser para 31 mil espectadores y alguien del club, dijo: "¿Por qué 31? Hagámoslo de 33 ". Tenía razón y llevaron al estadio para una capacidad de 33 mil. Salvo que Independiente Rivadavia arranque con el proyecto ahora y lo termine antes, el de Gimnasia se va a convertir en el estadio más grande de Mendoza, después del Malvinas.

- ¿Y en lo deportivo?

- Ha desvinculado casi 15 jugadores, va a traer casi 15 refuerzos. No es sencillo. Es un bonito desafío, no es imposible y yo creo que lo va a conseguir. Gimnasia está bien consolidado como institución. En general, los clubes de Mendoza están bien. Independiente ha ido logrando, va a tener algunos cambios que muy pocos lo saben, en algún tiempo, más dirigencialmente hablando. Aún con la presencia de Daniel Vila pero también ha sabido...

- (Interrumpo) Bomba. ¿Qué va a pasar?

- Bueno, va a haber elecciones en algún momento y probablemente cambie y Vila ya deje de ser el presidente de Independiente... Esto lo estoy diciendo por primera vez. Casi sin chequear, pero bueno, hay algunas cosas que uno intenta chequear y te das cuenta que te están mintiendo. Entonces eso a mí me sirve de elemento para decir que sucederá esto que afirmo. ¿Por Agustín Vila? No, no, no. Es otro nombre que está ligado a la estructura de Independiente, club que ha sabido ampliar el juego. Cosa que no había sucedido en la etapa de Agustín Vila y en la anterior de Daniel Vila.

mundial 2026 º Los boletos para la Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, oscilarán entre 60 y 6.730 dólares. Shutterstock

- La última que tengo, obviamente. ¿Que va a pasar con Argentina en el próximo Mundial 2026?

- Yo no le tengo tanta fe, si no cambia sobre la hora. La verdad es que tengo miedo que repita lo que hizo el flaco Menotti del 82. La encrucijada es confíar en los campeones o hacer el recambio. De Paul ya está, Otamendi ya está. Algunos sí: el Cuti Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández, de Mac Allister, claro. Algunos, si mantienen el nivel, está bien que los lleven. ¿Qué quiero? Que sea el campeón Argentina.

- ¿Y depende que juegue Messi o no?

- Sí, yo creo que Messi va a jugar algunos minutos. Más comercial que otra cosa. Para mí es el más grande de todos los tiempos. Pero creo que va más por lo comercial y lo que significa su presencia, el marketing.