Leo Messi volvió al Camp Nou: el emotivo mensaje del argentino que ilusiona a los hinchas del Barcelona

Lionel Messi volvió a emocionar al mundo del fútbol. En la noche del domingo, el astro argentino compartió en sus redes sociales una publicación que encendió la nostalgia de los hinchas del FC Barcelona. El capitán de la Selección Argentina, actualmente concentrado en Alicante para los próximos compromisos con el seleccionado mayor, visitó el remodelado Spotify Camp Nou, escenario de tantas noches gloriosas durante su paso por el club catalán.

En las imágenes que publicó, se puede ver a Messi recorriendo el estadio y posando sobre el nuevo césped del mítico recinto, actualmente en plena renovación. Pero lo que más conmovió a los seguidores culés fue el mensaje que acompañó las fotos:

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, escribió el argentino.

Las palabras de Messi rápidamente se viralizaron, alcanzando millones de interacciones y despertando la esperanza de los aficionados azulgranas, que sueñan con un último capítulo del ídolo con la camiseta del Barça.

Messi y su recorrido por el nuevo Camp Nou messi Instagram/@leomessi messi 1 Instagram/@leomessi messi 2 Instagram/@leomessi El futbolista de 38 años mostró no solo imágenes del exterior del estadio, sino también del interior, en un gesto que muchos interpretaron como una despedida pendiente o una señal de reencuentro emocional con el club que lo vio crecer.