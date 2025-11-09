Con doblete y asistencia de Messi, Inter Miami goleó 4-0 a Nashville y se metió en cuartos de final
Messi y Allende marcaron dos goles cada uno en el triunfo de Inter Miami sobre Nashville en el Chase Stadium para meterse en semifinales de conferencia.
El Inter Miami se clasificó a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS con una actuación dominante y una noche mágica de Lionel Messi, que anotó por duplicado y dio una asistencia para el contundente 4-0 sobre Nashville en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.
Gracias a esta victoria (tras ganar el primer partido como local y perder el segundo como visitantes), las Garzas pasaron de ronda y se enfrentarán a Cincinnati por un lugar en la final de su zona, en busca del título de la Major League Soccer.
El primer gol de Messi para el 1-0 de Inter Miami
El partido comenzó con un ritmo moderado, pero a los 10 minutos apareció el rosarino para abrir el marcador: encaró tras un rebote que capturó Tadeo Allende y definió cruzado, rasante, dejando sin reacción al arquero Joe Willis.
El conjunto dirigido por Javier Mascherano controló el partido a placer. Messi fue víctima de faltas constantes, manejó cada pelota parada y estuvo cerca del segundo con un tiro libre que se desvió en la barrera.
A los 32 minutos volvió a ser protagonista, esta vez como asistidor, al dejarle un pase perfecto a Baltasar Rodríguez, cuyo remate salió apenas junto al palo. El dominio era total y, antes del descanso, llegó el merecido 2-0: Mateo Silvetti asistió a la Pulga, que empujó la pelota para firmar su doblete.
El segundo gol de Messi para el 2-0 de Inter Miami
En el inicio del complemento, Nashville encontró lo que parecía ser el descuento a través de Sam Surridge, pero el árbitro lo anuló de inmediato por una infracción previa sobre Maximiliano Falcón. Ese golpe terminó de sacar del partido a la visita, que ya no encontró caminos claros.
El golpe final llegó a los 27 minutos, en una jugada que reflejó el talento colectivo de Inter Miami: Messi combinó en pared con Jordi Alba, el español desbordó y jugó hacia atrás para Allende, que empujó la pelota para el 3-0. Apenas segundos después, el ex Talleres volvió a marcar.
El primer gol de Allende para el 3-0
Esta vez, Leo lo habilitó con un pase filtrado y el cordobés definió con una vaselina deliciosa por encima del arquero, completando el 4-0 y liquidando cualquier esperanza de Nashville. Fue un tramo de inspiración total del capitán y una muestra de eficacia arrolladora del local.
El segundo gol de Allende con asistencia de Messi para el 4-0
La clasificación llega en un contexto particular para Inter Miami. El equipo necesitaba mostrar carácter tras el golpe sufrido ante Atlanta en los playoffs de la temporada anterior y buscaba por primera vez meterse en semifinales de Conferencia. Y lo hizo con autoridad, incluso sin poder contar con Luis Suárez, suspendido por conducta antideportiva.
