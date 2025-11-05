Mazazo para el Inter Miami de Messi a horas del partido decisivo de playoffs ante Nashvile

Inter Miami recibirá a Nashville en el tercer y último juego de la serie y Javier Mascherano no podrá contar con una de las principales figuras del equipo. El motivo.

El Inter Miami de Lionel Messi se prepara para recibir nuevamente a Nashville en un duelo que definirá cuál de los dos equipos pasa a la siguiente ronda de los playoffs. Tras la derrota en el segundo juego en condición de visitante, la serie quedó empatada y todo se definirá este sábado en el Chase Stadium.

En vistas al partido trascendental, una pésima noticia cambió por completo los planes de Javier Mascherano: Luis Suárez fue suspendido de oficio por el Comité Disciplinario de la MLS y no podrá estar presente en el tercer y último juego ante Nashville.

El motivo de la sanción de la MLS a Luis Suárez en el 2° juego de Inter Miami ante Nashville La sanción del organismo rector para el Pistolero fue caratulada como "conducta violenta" y se remonta al segundo encuentro de la serie. En un ataque de las Garzas, el Pistolero le metió un taconazo sin pelota a uno de los rivales (Andy Najar) y, pese a no recibir ninguna tarjeta en dicha acción, el CD analizó la jugada y lo castigó con un partido.

Si bien Inter Miami presentó una apelación ni bien se enteró del fallo, lo cierto es que la MLS se mostró inflexible y rechazó el pedido de anulación. Aunque claro, los antecedentes de conducta de Luis Suárez tampoco ayudaron a romper con el veredicto.

El Pistolero viene de fuertes sanciones en el pasado reciente En septiembre, el delantero uruguayo recibió una dura suspensión por un brutal escupitajo a un ayudante de Seattle Sounders, tras la derrota de las Garzas en la final de la League Cup. Luego de ese repudiable accionar, el Comité Disciplinario le impuso una pena de seis partidos en dicha competición y otros tres en la MLS.