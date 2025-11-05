La curiosa reacción de Erling Haaland cuando le preguntaron si se compara con Messi y Ronaldo: "Solo soy..."

A Erling Haaland le consultaron si ve pone a la altura de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y fue contundente con su respuesta. Qué dijo el Androide.

A Haaland lo compararon con Messi y Ronaldo y su respuesta fue tajante. Foto: Captura video

Erling Haaland vive un momento brillante en el Manchester City y los grandes halagos hacia su figura son inevitables. Sin embargo, en la previa del cruce ante el Borussia Dortmund -su exclub- por la Champions League, el delantero noruego rechazó cualquier tipo de comparación con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo,

La reacción de Halland cuando un periodista le preguntó si se compara con Messi y Ronaldo Con apenas 25 años, Haaland suma 17 goles en 13 partidos en la actual temporada y ya acumula 326 a lo largo de su carrera. Cuando un periodista le preguntó en conferencia de prensa si se veía al nivel de las dos leyendas, el Androide fue tajante: “No, para nada, muy lejos. Nadie puede acercarse a ellos, así que no", sentenció sin vueltas. No obstante, cerró su respuesta con una frase imperdible: "Solo soy Erling, un noruego que marca goles. Eso no va a cambiar”.

La respuesta de Haaland cuando le preguntaron si se compara con Messi y Ronaldo. La respuesta de Haaland cuando le preguntaron si se compara con Messi y Ronaldo. Video: El Chiringuito TV La comparación de Pep Guardiola que abrió el debate Sus declaraciones llegaron después de que Pep Guardiola lo elogiara públicamente tras su doblete frente al Bournemouth por la Premier League. El técnico lo comparó con el astro argentino y el portugués y destacó lo que significa en el elenco inglés: “Es como cuando tenías a Messi o a Cristiano, su influencia en el juego es enorme", explicó.

El histórico DT español incluso fue más allá y aseguró que el nivel actual del noruego está a la altura de los mejores: “Solo hay que ver sus números. La diferencia es que Messi y Ronaldo lo hicieron durante 15 años, pero este es ese nivel”, afirmó.

En su primera temporada en el Manchester City, el delantero noruego estableció un registro que parecía inalcanzable: 36 goles en una sola Premier League (2023/24), una marca que lo colocó por encima de cualquier otro goleador en la historia del torneo. Hoy ya acumula 98 tantos en la competición y todavía está lejos de los 260 de Alan Shearer.