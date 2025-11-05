Festejan Boca y River: la sorpresiva decisión de Scaloni en el armado de la lista de la Selección argentina para el amistoso ante Angola

Tanto el Xeneize como el Millonario recibieron grandes noticias por parte de Lionel Scaloni sobre la convocatoria para la última fecha FIFA del año.

Festejan Boca y River: la sorpresiva decisión de Lionel Scaloni en el armado de la lista de la Selección argentina para el amistoso ante Angola.

Lionel Scaloni terminar de definir quiénes serán los convocados a la Selección argentina para disputar el amistoso frente a Angola (14 de noviembre en Luanda) en la última fecha FIFA del año.

De cara al armado de la lista de convocados, el oriundo de Pujato sabe que podrá contar con Lionel Messi y Rodrigo de Paul, ya que a diferencia de las otras fechas FIFA en esta oportunidad la MLS se detendrá y los jugadores podrán vestir la camiseta de su selección. No obstante, no todo son buenas noticias debido a que el Dibu Martínez no estará en la nómina para este amistoso (habló con Scaloni y decidieron darle descanso).

Ahora, quienes recibieron buenas noticias por parte del entrenador campeón del mundo son Boca y River. Esto se debe a que debido a la incomodidad que genera la próxima fecha FIFA en el calendario del fútbol argentino, Lionel Scaloni y el CT de la Selección argentina tendría “un gesto” y no llamaría a los jugadores de acá, según informó Olé.

Lionel Scaloni. Ecuador-Argentina. Lionel Scaloni decidió no convocar a los jugadores del fútbol argentino para la última fecha FIFA. Foto: EFE Scaloni no convocará a los jugadores del fútbol argentino para el amistoso frente a Angola De esta manera, el Millonario podrá contar con Marcos Acuña y Lautaro Rivero para la última fecha frente a Vélez en el Amalfitani mientras que el Xeneize podrá tener a Leandro Paredes para el compromiso frente a Tigre en la Bombonera. Además, otro de los que celebra esta decisión es Racing, ya que Facundo Cambeses había sido reservado y finalmente podrá estar ante Newell’s en el Cilindro.