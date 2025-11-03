¡Bombazo! Scaloni convocará a Paredes y Acuña para el amistoso ante Angola: ¿se pierden la última fecha del Clausura?

La Selección argentina de Scaloni jugará su último partido del año el viernes 14 y Leandro Paredes y el Huevo Acuña se sumarán al plantel tras disputar el Superclásico.

La Selección argentina se prepara para el que será su último partido de este 2025. En la fecha FIFA de noviembre, tras caerse el compromiso que iba a disputarse en la India, el combinado nacional jugará un solo amistoso y será el viernes 14 ante Angola en la capital del país africano, Luanda.

Este encuentro se dará justo en la antesala de la última fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional y, al igual que en los amistosos de octubre, el campeonato no se detendrá. Tratándose de un rival menor y un cotejo que define poco y nada, se esperaba que Lionel Scaloni prescindiera de los jugadores del fútbol argentino, más cuando muchos equipos se juegan la clasificación a los playoffs y copas internacionales.

Scaloni convocará a Leandro Paredes y el Huevo Acuña para el amistoso ante Angola Scaloni convocaría jugadores del fútbol local para el amistoso ante Angola Sin embargo, este lunes, el periodista Gastón Edul advirtió en Dale al Medio por TyC Sports que, pese a todo, el entrenador de la Albiceleste tiene pensado llamare jugadores del medio local. "Leandro Paredes y Marcos Acuña serán convocados, y estaría también Lautaro Rivero, pero eso no lo tengo confirmado", apuntó.

A falta del anuncio oficial, esto afectaría directamente a Boca y River, que perderían nombres clave en el funcionamiento del equipo cuando ambos están peleando por meterse en la Copa Libertadores 2026. De todos modos, el cronista de la Selección hizo una pertinente aclaración al respecto.