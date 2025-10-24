La Selección argentina confirmó la gira para la fecha FIFA de noviembre ¡con un solo partido!

La Selección argentina de Lionel Scaloni confirmó que para la fecha FIFA de noviembre solo disputará el amistoso pactado frente a Angola el viernes 14.

La Selección argentina cerrará el 2024 con la fecha FIFA de noviembre. Tras asegurarse la clasificación a la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, Lionel Scaloni comenzó a aprovechar estos amistosos para evaluar a los nuevos futbolistas que están teniendo sus primeros pasos en la Albiceleste.

Tal es así que para la jornada de noviembre se espera que el oriundo de Pujato aplique la misma idea con los jugadores. Sin embargo, de cara a esta doble fecha FIFA, la vigente campeona del mundo romperá con el habitual esquema de dos partidos y finalmente solo jugará ante Angola el viernes 14 de ese mes en Luanda, capital del país africano.

Selección argentina amistoso Puerto Rico La Selección argentina jugará ante Angola el único partido en noviembre. @Argentina El segundo partido que la Selección argentina tenía confirmado con India fue suspendido debido a que no se pueden disputar dos partidos en diferentes continentes en una misma ventana. Es por ello que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se movió para buscar un amistoso y en un principio estaban negociando con Marruecos, pero finalmente no se concretó.

La Selección argentina jugará un solo amistosos en la fecha FIFA de noviembre Esta noticia fue confirmada por la AFA a través de un comunicado en sus redes en el que se explicó el singular recorrido que llevará a cabo el plantel. A diferencia de otras giras, el equipo de Lionel Scaloni se concentrará en España, que servirá como base de operaciones. Tras el viaje a Luanda y una vez finalizado el encuentro, “la delegación retornará al continente europeo para continuar con los entrenamientos hasta el 18 de noviembre, fecha en la que concluirá la ventana FIFA”.