Oscar Ruggeri liquidó a los hinchas chilenos por apoyar a Marruecos en la final ante Argentina: "Después dicen..."

Oscar Ruggeri apuntó fuerte contra el público chileno que festejó la victoria de Marruecos ante Argentina en la final del Mundial Sub 20.

La derrota de la Selección argentina en la final de ante Marruecos fue muy festejada por los africanos, pero también generó una gran y llamativa euforia por parte de los hinchas chilenos, que disfrutaron la caída de la Albiceleste en el Mundial Sub 20 que organizaron. Este accionar del público local generó fuertes opiniones y uno que no se quedó callado fue Oscar Ruggeri.

El histórico exdefensor campeón del mundo en el 86' tomó la palabra sobre el cierre de F90, programa de ESPN donde se desempeña como panelista, y, visiblemente molesto por la situación, brindó un fuerte discurso destrozando la actitud de los trasandinos con los jugadores argentinos.

El fuerte discurso de Oscar Ruggeri contra los chilenos que apoyaron a Marruecos en la final del Sub 20 “A los chicos de la Selección juvenil, un saludo a todos. Hay que acordarse después de los chilenos que nos dicen cosas a nosotros. Todos los partidos en contra, pero en contra mal. Nunca nos ayudaron con equipos europeos, con equipos de otros lugares”, comenzó diciendo en un descargo en el que no se guardó nada.

Oscar Ruggeri apuntó contra los hinchas chilenos que festejaron el triunfo de Marruecos ante Argentina en la final del Mundial Sub 20. Oscar Ruggeri apuntó contra los hinchas chilenos que festejaron el triunfo de Marruecos ante Argentina en la final del Mundial Sub 20. Video: ESPN Además, Ruggeri cerró la idea con una fuerte sentencia: “Después, dicen: ‘No. Somos hermanos’. No, no somos hermanos”. Fue tan notorio el apoyo de los hinchas chilenos que hasta el propio Mohamed Ouahabi, DT del combinado marroquí, les agradeció luego de la obtención del título mundial: “Hoy estaban con nosotros, desde el primer día nos apoyaron. Los marroquíes estamos muy contentos con los chilenos, deseamos que se clasifiquen a la Copa del Mundo 2030. Cuando jueguen en nuestro país, van a tener un estadio lleno de marroquíes con ellos”.