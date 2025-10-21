Tres equipos ya están en playoffs del torneo Clausura: así serían hoy los cruces de octavos

El Torneo Clausura de la Liga Profesional comienza a definir a sus protagonistas para la fase final.

Riestra es uno de los primeros equipos en clasificarse a los playoffs del Clausura 2025.

El torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional atraviesa su tramo decisivo y ya tiene a tres equipos con boleto asegurado a los playoffs por el título: Deportivo Riestra, Lanús y Vélez. Con la fecha 13 en disputa, los 28 equipos se reparten las últimas chances para acceder a los octavos de final, donde comenzará la lucha directa por el campeonato.

CLASIFICADOS A OCTAVOSSSS!!!!!! pic.twitter.com/hnLzk2iaBe — Deportivo Riestra (@prensariestra) October 21, 2025 Cómo se jugarían hoy los octavos del Clausura 2025 De mantenerse la tabla actual, así estarían conformados los cruces de octavos de final:

Llave 1 Estudiantes (1° Zona A) vs. Atlético Tucumán (8° Zona B)

Rosario Central (4° B) vs. Belgrano (5° A)

Lanús (2° B) vs. Tigre (7° A)

Argentinos Juniors (3° A) vs. San Lorenzo (6° B) Llave 2 Deportivo Riestra (1° B) vs. Racing (8° A)

Central Córdoba (4° A) vs. River (5° B)

Defensa y Justicia (2° A) vs. San Martín (SJ) (7° B)

Vélez (3° B) vs. Barracas Central (6° A) Los clasificados y los que aún pelean su lugar En la Zona A, los equipos que hoy ocupan puestos de clasificación son: Estudiantes, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Central Córdoba, Belgrano, Barracas Central, Tigre y Racing, con Boca, Unión, Banfield y Huracán todavía en la pelea.

Por su parte, en la Zona B ya tienen su pase asegurado Riestra, Lanús y Vélez, mientras que Rosario Central, River, San Lorenzo, San Martín de San Juan y Atlético Tucumán siguen en la disputa. Detrás, Sarmiento, Instituto y Talleres aún conservan chances matemáticas.

lanús Lanús ya está en los playoffs del Torneo Clausura: jugaría contra Tigre. X @clublanus Las grandes sorpresas de este grupo son las ausencias de Platense, último campeón, e Independiente, que fue semifinalista en el torneo anterior pero hoy continúa sin triunfos y en el fondo de la tabla.