Tres equipos ya están en playoffs del torneo Clausura: así serían hoy los cruces de octavos
El Torneo Clausura de la Liga Profesional comienza a definir a sus protagonistas para la fase final.
El torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional atraviesa su tramo decisivo y ya tiene a tres equipos con boleto asegurado a los playoffs por el título: Deportivo Riestra, Lanús y Vélez. Con la fecha 13 en disputa, los 28 equipos se reparten las últimas chances para acceder a los octavos de final, donde comenzará la lucha directa por el campeonato.
Cómo se jugarían hoy los octavos del Clausura 2025
De mantenerse la tabla actual, así estarían conformados los cruces de octavos de final:
Llave 1
- Estudiantes (1° Zona A) vs. Atlético Tucumán (8° Zona B)
- Rosario Central (4° B) vs. Belgrano (5° A)
- Lanús (2° B) vs. Tigre (7° A)
- Argentinos Juniors (3° A) vs. San Lorenzo (6° B)
Llave 2
- Deportivo Riestra (1° B) vs. Racing (8° A)
- Central Córdoba (4° A) vs. River (5° B)
- Defensa y Justicia (2° A) vs. San Martín (SJ) (7° B)
- Vélez (3° B) vs. Barracas Central (6° A)
Los clasificados y los que aún pelean su lugar
En la Zona A, los equipos que hoy ocupan puestos de clasificación son: Estudiantes, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Central Córdoba, Belgrano, Barracas Central, Tigre y Racing, con Boca, Unión, Banfield y Huracán todavía en la pelea.
Por su parte, en la Zona B ya tienen su pase asegurado Riestra, Lanús y Vélez, mientras que Rosario Central, River, San Lorenzo, San Martín de San Juan y Atlético Tucumán siguen en la disputa. Detrás, Sarmiento, Instituto y Talleres aún conservan chances matemáticas.
Las grandes sorpresas de este grupo son las ausencias de Platense, último campeón, e Independiente, que fue semifinalista en el torneo anterior pero hoy continúa sin triunfos y en el fondo de la tabla.
Cómo se definirán los playoffs del Torneo Clausura 2025
Los octavos de final se jugarán a partido único en el estadio del mejor ubicado de cada cruce, mismo formato que se mantendrá en cuartos y semifinales. La final se disputará en sede neutral, aún por confirmar.
A diferencia del Torneo Apertura, esta edición contempla la posibilidad de tiempo extra en caso de empate durante el tiempo reglamentario, y definición por penales si persiste la igualdad.