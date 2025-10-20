Omar Asad es el elegido para salvar a Godoy Cruz del descenso

El entrenador de 54 años, quien ya dirigió a Godoy Cruz en dos oportunidades, será el reemplazante de Walter Ribonetto y estará acompañado de un viejo conocido.

El Turco Asad llegará a Mendoza en las próximas horas y se hará cargo del plantel de Godoy Cruz.

Luego de la salida de Walter Ribonetto como entrenador, la dirigencia de Godoy Cruz ya tiene al elegido para suceder al cordobés en un cargo que tendrá nada más y nada menos que la responsabilidad de salvar al Tomba del descenso de categoría.

En un lunes movido por La Bodega, el nombre en cuestión para ponerse el buzo de DT es el de Omar Asad, quien cumplirá su tercer ciclo al frente del cuadro mendocino tras los pasos en las temporadas 2010 y 2012, dejando una buena imagen para el pueblo bodeguero.

i Asad viene de dirigir a El Nacional de Ecuador, en donde dejó su cargo por una deuda que tenía el club con su cuerpo técnico. API Este año, el Turco fue el entrenador de El Nacional de Ecuador, en donde dirigió 22 partidos, con un saldo de 6 triunfos, 5 empates y 11 derrotas, dejando al equipo quiteño en el puesto 12 de la Liga Pro lo que precipitó su salida en el mes de junio pasado, además de contar con diferencias con la dirigencia de la institución.

El cuerpo técnico de Omar Asad El Turco llegará a nuestra provincia entre lunes y martes y comenzará a trabajar con el plantel de Godoy Cruz con el único objetivo de salvarlo del descenso. El director técnico firmará un contrato hasta diciembre de 2026, con una cláusula de salida para fin de este año.