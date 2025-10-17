Godoy Cruz perdió 2-0 ante Lanús y no logra despegarse de la zona baja de la tabla

Godoy Cruz no logra levantar cabeza en la Liga Profesional de Fútbol y continúa hundido en la zona baja de la tabla de posiciones. Este viernes por la noche no pudo hacer pie en la Fortaleza y cayó 2-0 ante Lanús por le fecha 13 del torneo Clausura.

Los goles del triunfo para el Granate fueron obra del defensor José Canale en el primer tiempo, a los 32 minutos, y del delantero Rodrigo Castillo sobre el final, al cuarto minuto de descuento.

La primera llegada del partido fue para el local, a los 16 minutos, mediante un centro atrás del lateral Luciano Romero para el mediocampista Rodrigo Carrera, que remató desde el piso, con un tiro ancho por el poste derecho del guardameta rival.

Finalmente abrió el marcador en el minuto 32 del primer tiempo, cuando un gran avance del central José Canale por izquierda resultó en una pared con el volante Dylan Aquino y un desborde, aprovechando un mal achique del arquero Franco Petroli para rematar al primer palo y poner el 1-0.

El Tomba no tuvo llegadas hasta los 35 minutos, con un remate lejano por izquierda del mediocampista Roberto Fernández, que salió al medio y fue contenido por el arquero Nahuel Losada.

Godoy Cruz se acercó al gol a los tres minutos de la segunda parte, cuando un córner pegó en la cabeza del defensor juvenil Luciano Romero y pasó muy cerca del travesaño. El equipo de Mauricio Pellegrino tuvo su primer acercamiento del complemento a los 15 minutos, con un tiro libre lejano de Aquino que se fue por encima del palo horizontal.

Un minuto después, un centro fue prolongado por el delantero Agustín Auzmendi para el volante Vicente Poggi, que apareció libre por el segundo palo aunque remató sin fuerza ni dirección. Lanús se perdió el segundo gol de la noche a los 34 minutos, con un centro del atacante Rodrigo Castillo por derecha para el extremo Eduardo Salvio, quien se tiró de “palomita” y estrelló su disparo en el travesaño.

El gol de Castillo para el 2-0 de Lanús

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1979369125580312839&partner=&hide_thread=false CERRÓ EL PARTIDO: Castillo apareció en soledad por el segundo palo y marcó el 2-0 de Lanús vs. Godoy Cruz sobre el final.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/rV6Z1IRzVI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025

En el cuarto minuto de descuento, el volante Marcelino Moreno desbordó por derecha y puso un centro atrás, que fue empujado al gol por Castillo, sentenciando así el 2-0 final.

Con el triunfo, Lanús alcanzó la primera posición de la Zona B y se erige como el equipo con más puntos del torneo, con 26 unidades, mientras que Godoy Cruz es anteúltimo del grupo con 10 puntos, a tres de la zona de descenso por tabla anual.

El minuto a minuto de Lanús - Godoy Cruz