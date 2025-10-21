El enojo de Malcorra por los rumores sobre Rosario Central y los arbitrajes: "Molesta que digan que..."

Ignacio Malcorra, uno de los principales referentes y figuras de Rosario Central, se refirió a los supuestos favores para su equipo.

Se viene hablando mucho en este 2025 sobre los arbitrajes en la Liga Profesional de Fútbol y ciertos equipos que parecieran tener cierto favoritismo a la hora de cobrar una cosa u otra. Entre ellos, uno de los principales apuntados es Rosario Central, especialmente desde la llegada de Ángel Di María a mitad de año.

Entre otras cosas, se señala que el Canalla no sufrió ni una sola expulsión a lo largo de toda la temporada, mientras que hubo 9 tarjetas rojas para sus rivales, y que tuvo 7 penales a favor, algunos de ellos dudosos, y apenas uno solo en contra. En este sentido, Ignacio Malcorra, uno de los principales referentes y figuras del plantel, fue consultado por el tema este martes en una entrevista con TyC Sports y se enojó con estos rumores.

Malcorra habló de los supuestos favores a Rosario Central Malcorra habló de los supuestos favores a Rosario Central "Molesta que digan que nos ayudan. No sentimos eso adentro en la cancha. Doy un ejemplo con Vélez. La expulsión fue expulsión, el penal fue penal. En el primer tiempo hubieron dos faltas que eran para mirar expulsión para Vélez y no fueron cobradas", señaló Nacho en primer término, remitiéndose al duelo en el Amalfitani.

"No es tan así. Uno tiene que tratar de seguir jugando, demostrar. Ya hace un año venimos haciendo las cosas muy bien. Molesta un poco, pero es parte del fútbol. Tratamos de ganar los partidos tratando de jugar bien", sentenció respecto de las polémicas arbitrales, no queriendo explayarse más sobre el tema.