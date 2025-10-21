Juan Sebastián Verón reveló por qué tuvo un mal rendimiento en el Mundial 2002, por el que fue marcado: "Estaba quemado..."

Juan Sebastián Verón volvió a referirse a su bajo nivel en aquella Copa del Mundo y explicó el principal factor que le jugó en contra.

Verón fue muy apuntado por los argentinos luego de su "mala actuación" en el partido ante Inglaterra en el Mundial de Corea-Japón.

En medio de un clima festivo luego de la 2-0 victoria en el clásico contra Gimnasia, Juan Sebastián Verón brindó una interesante entrevista en la que habló de todos los temas que rodean al mundo Estudiantes. No obstante, uno de los momentos más interesantes fue cuando se refirió a un capítulo que marcó un antes y un después en su carrera como futbolista: el Mundial de Corea-Japón 2002.

En aquella época, la Selección argentina dirigida por Marcelo Bielsa llegaba como una de las grandes candidatas a levantar la Copa del Mundo y fracasó rotundamente al quedar eliminada en la fase de grupos. Por este motivo, la Bruja, quien fue el capitán de la Albiceleste durante el certamen, fue uno de los máximos apuntados por los hinchas argentinos, que lo catalogaron de "vende patria" tras la derrota contra Inglaterra (él jugaba en el Manchester United).

La revelación de Juan Sebastián Verón sobre su bajo nivel en el Mundial 2002 "En el 2002 claramente no fue mi momento, no era mi momento ni siquiera físico y futbolístico. Estaba quemado mental y físicamente, no había sido un buen año para mí, con muchas lesiones", lamentó el presidente del Pincha en una nota exclusiva con Gelatina.

Verón habló de su bajo nivel en el Mundial 2002 por el que fue marcado por los hinchas argentinos. Verón habló de su bajo nivel en el Mundial 2002 por el que fue marcado por los hinchas argentinos. Video X: Gelatina A su vez, recordó el poco tiempo preparación de aquel Mundial en comparación con el que ya había disputado en Francia cuatro años antes: "El '98 había sido distinto, tuvimos mucha preparación, pero en 2002 no. No fue para nada fácil", explicó.