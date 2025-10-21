Murió Roberto Cejas, el hincha que llevó a Maradona en andas tras ganar el Mundial de México 1986

A los 68 años, falleció Roberto Cejas, el hombre que tuvo a Diego Armando Maradona sobre sus hombros en el estadio Azteca durante la vuelta olímpica.

Roberto Cejas, el hombre que llevó en andas a Diego Armando Maradona durante la vuelta olímpica tras consagrarse campeón del mundo en México 1986 con la Selección argentina, falleció a los 68 años. La noticia fue anunciada en redes sociales por la esposa de su hermano Oscar, Silvia Zabala.

"Vuela alto, cuñado, ya están todos juntos. Descansá en paz, Roberto Cejas, y desde allá cuídennos a todos", escribió en la publicación.

El posteo con el que se anunció la muerte de Roberto Cejas Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Silvia Zabala (@silviaxzabala) "De repente quedé de frente a él y con la mirada me dijo 'levantame'. Fue un segundo y ya lo tenía en andas", había recordado el santafesino varios años después de aquel histórico día en el estadio Azteca donde la Albiceleste se impuso ante Alemania Federal por 3-2.

Cejas nació y vivió toda su vida en la ciudad de Santa Fe, lugar en el que trabajaba como empleado de comercio, vendiendo revestimientos texturados. Sin embargo, habría luchado por bastante tiempo contra una dura enfermedad.

El recuerdo de Cejas sobre su encuentro con Diego Armando Maradona Roberto Cejas Maradona 2 Archivo "Nos dimos un abrazo hermoso. Diego se reía y decía: 'Yo sé cuánto pesa la Copa, pero vos sabés cuánto peso yo con la Copa’. Fue muy emocionante", conmemoró también acerca de su encuentro con el Pelusa.