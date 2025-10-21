Godoy Cruz, con técnico nuevo, deberá encarar tres "finales" para no descender: cuál es su situación en la tabla
Omar Asad será el héroe o el villano de Godoy Cruz a fin de año. Qué partidos le quedan al Tomba y cuál es el panorama pensando en evitar el descenso.
Fue un comienzo de semana movilizante para Godoy Cruz. Los rumores que comenzaron a correr tras la derrota frente a Lanús se concretaron este lunes: Walter Ribonetto dejó de ser el entrenador de la Primera del Tomba, luego de dirigir apenas once partidos y dejando al equipo en una situación crítica.
Rápidamente se anunció su reemplazo. Omar Asad será el héroe o el villano del Expreso a fin de año: puede dejar al equipo en la máxima división del fútbol argentino, o bien ser el nombre que quede grabado por no poder evitar el descenso, a pesar de tener muy poco que ver con eso.
Cuál es la situación de Godoy Cruz
El Tomba no la tiene nada fácil, sobre todo porque no consigue ganar desde la fecha 7: la última victoria del Expreso fue como visitante ante Platense (3-1). En la tabla de promedios se ubica 14 sobre 30, por lo que de momento no hay de qué preocuparse. Sin embargo, en la tabla anual es uno de los que pelea por no descender: jugada la gran mayoría de partidos de la fecha 13, suma 27 puntos, tan solo tres más que Aldosivi, que ahora se ubica último.
San Martín de San Juan salió del descenso tras vencer a Independiente y es el próximo rival del conjunto bodeguero. De yapa, en esa misma fecha (la 14) Aldosivi se enfrenta a Independiente Rivadavia: una derrota de la Lepra en cancha del Tiburón, podría dejar al Tomba en el último puesto, dependiendo del resultado en el partido contra el Santo sanjuanino, que viene de remontada.
Vale recordar que este año hay dos descensos: uno por tabla de promedios y otro por tabla anual. En caso que sea el mismo equipo el que ocupe el último lugar –en este momento es Aldosivi- desciende el anteúltimo de la tabla por los puntos.
Una fecha clave para el Tomba
La buena noticia es que Godoy Cruz depende de sí mismo. Quedan tres fechas y tiene tres puntos más que Aldosivi y uno más que San Martín. De esta manera, ganando las tres fechas que quedan mantendría la categoría sin tener que sacar ninguna cuenta.
Las malas son varias:
- Juega la próxima fecha contra San Martín de San Juan, rival directo que viene de ganarle a Independiente y San Lorenzo y que tiene la misma premisa que el Tomba si pretende quedarse en Primera: ganar o ganar;
- Esa misma fecha, Aldosivi (otro rival directo) juega contra Independiente Rivadavia y las especulaciones están a la orden del día;
- Godoy Cruz no encuentra el camino para volver a la victoria. Después del triunfo ante Platense en la fecha 7 (el único en el torneo), empató 0-0 con Barracas y 1-1 contra Instituto, perdió 2-0 con San Lorenzo, igualó 1-1 ante el Rojo y 0-0 en el clásico frente a la Lepra, y perdió con Lanús 2-0.
El Tomba encara semanas difíciles, con técnico nuevo y el objetivo de dar pasos firmes para no tirar por la borda el proyecto deportivo que lleva tantos años en Primera. Ganarle a San Martín en el Gambarte sería un maravilloso comienzo.