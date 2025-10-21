Godoy Cruz, con técnico nuevo, deberá encarar tres "finales" para no descender: cuál es su situación en la tabla

Omar Asad será el héroe o el villano de Godoy Cruz a fin de año. Qué partidos le quedan al Tomba y cuál es el panorama pensando en evitar el descenso.

Los resultados no fueron nada favorables para el Tomba esta fecha.

Fue un comienzo de semana movilizante para Godoy Cruz. Los rumores que comenzaron a correr tras la derrota frente a Lanús se concretaron este lunes: Walter Ribonetto dejó de ser el entrenador de la Primera del Tomba, luego de dirigir apenas once partidos y dejando al equipo en una situación crítica.

Rápidamente se anunció su reemplazo. Omar Asad será el héroe o el villano del Expreso a fin de año: puede dejar al equipo en la máxima división del fútbol argentino, o bien ser el nombre que quede grabado por no poder evitar el descenso, a pesar de tener muy poco que ver con eso.

Lanús Godoy Cruz Clausura 2025 Al Tomba le quedan tres "finales": San Martín de San Juan, Atlético Tucumán y Deportivo Riestra. Fotobaires Cuál es la situación de Godoy Cruz El Tomba no la tiene nada fácil, sobre todo porque no consigue ganar desde la fecha 7: la última victoria del Expreso fue como visitante ante Platense (3-1). En la tabla de promedios se ubica 14 sobre 30, por lo que de momento no hay de qué preocuparse. Sin embargo, en la tabla anual es uno de los que pelea por no descender: jugada la gran mayoría de partidos de la fecha 13, suma 27 puntos, tan solo tres más que Aldosivi, que ahora se ubica último.

San Martín de San Juan salió del descenso tras vencer a Independiente y es el próximo rival del conjunto bodeguero. De yapa, en esa misma fecha (la 14) Aldosivi se enfrenta a Independiente Rivadavia: una derrota de la Lepra en cancha del Tiburón, podría dejar al Tomba en el último puesto, dependiendo del resultado en el partido contra el Santo sanjuanino, que viene de remontada.

tabla godoy cruz Godoy Cruz, complicado en la tabla anual que define uno de los descensos a la Primera Nacional. LPF Vale recordar que este año hay dos descensos: uno por tabla de promedios y otro por tabla anual. En caso que sea el mismo equipo el que ocupe el último lugar –en este momento es Aldosivi- desciende el anteúltimo de la tabla por los puntos.