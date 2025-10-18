Godoy Cruz depende de sí mismo, pero es su propio enemigo: cómo quedó en la tabla y qué partidos mira de reojo

Se acorta el tiempo para definir los descensos a la Primera Nacional y Godoy Cruz se encuentra en una situación incómoda. Por un lado, depende de sí mismo para mantener la categoría; pero por el otro, se ha convertido en su propio enemigo.

La fecha 13 del Torneo Clausura empezó con una buena noticia para el Tomba: Racing se impuso por la mínima sobre Aldosivi y no es un dato menor. Porque el conjunto bodeguero después perdió en cancha de Lanús y, si el Tiburón hubiera ganado, quedaban con la misma cantidad de puntos en la tabla anual.

A priori parece bastante difícil que San Martín de San Juan no descienda, a pesar que las matemáticas aún lo respaldan. Godoy Cruz , en cambio, tiene que ganar los tres partidos que le quedan y listo, tan simple como eso. El problema es que la última victoria del Expreso data de la fecha 7 (la ganó en condición de visitante 3-1 a Platense).

Para los que están medio perdidos, este año son dos los descensos a la segunda categoría del fútbol argentino. Uno por tabla de promedios (el Tomba se ubica 13 y no tiene de qué preocuparse, al menos no por ahora) y otro por tabla anual. Acá es donde la cosa se complica.

Porque en este momento los sanjuaninos se ubican últimos en las dos tablas, lo que significa que el segundo descenso se define según quién se ubique anteúltimo en la tabla por los puntos. En este momento, es Aldosivi. Pero…

tabla tomba La complicada situación de Godoy Cruz en la tabla anual de la LPF.

Una nueva derrota que preocupa

Godoy Cruz volvió a perder. Fue en el inicio de la fecha 13, ante Lanús, en La Fortaleza granate y por 2 a 0. Por el momento las cosas no cambian, porque aunque San Martín le gane a Independiente, hay cuatro puntos de diferencia entre los equipos cuyanos.

La cuestión es que el Santo sanjuanino es uno de los rivales que le queda a Godoy Cruz. Es decir que esta fecha, la mira está puesta en el cruce de San Martín e Independiente, a jugarse el domingo desde las 18 hs.

Godoy Cruz-San Martín (SJ), una “final”

Supongamos el peor panorama: San Martín le gana al Rojo y queda a un punto del Tomba. La próxima fecha se miden entre sí y, como una cruel jugada del destino, Aldosivi recibe a Independiente Rivadavia en lo que podría considerarse como el “partido del morbo”. Lo cierto es que a pesar de que a muchos en el mundo Lepra les gustaría ver descender al conjunto bodeguero, el Azul tiene chances de clasificar a la próxima Copa Sudamericana, por lo que es difícil pensar en algo “raro”.

En la fecha del Superclásico (la 15), Godoy Cruz deberá enfrentar como visitante a Atlético Tucumán. San Martín de San Juan recibe a Lanús, uno de los que pelea la punta en la zona y último verdugo de los dirigidos por Walter Ribonetto. Aldosivi, en tanto, visita a Banfield, otro de los equipos comprometidos en la tabla anual.

Así termina la historia

Como los equipos suman solo en los partidos de la etapa regular, los descensos se decidirán en la fecha 16, antes de los encuentros de octavos (play off). Godoy Cruz cierra el torneo ante su gente enfrentando a Riestra (no vamos a entrar en especulaciones). Mientras tanto, en Mar del Plata, Aldosivi y San Martín jugarán su propia “final”, aunque para ese momento quizás ya haya algo definido.

Lo cierto es que, más allá de las cuentas que el Tomba pueda sacar, es imperante volver a ganar, para poder salir de esta situación y la próxima temporada, barajar y dar de nuevo.