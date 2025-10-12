Independiente Rivadavia y Godoy Cruz igualaron 0-0 en el Gargantini y el Azul terminó con nueve jugadores

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz empataron 0-0 en el marco del clásico mendocino correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. La Lepra terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Tomás Bottari, en el inicio del complemento, y de Sebastián Villa, en tiempo de descuento.

La Lepra fue más, especialmente en el primer tiempo, con un Villa encendido que marcó diferencias cada vez que tocó la pelota… hasta que volvió a complicarse solo y terminó expulsado. El Tomba, en cambio, dejó una imagen floja: sin ideas, con rendimientos bajos y sin aprovechar el hombre de más durante buena parte del complemento.

El clásico mendocino arrancó con ritmo y emociones. El Tomba quiso plantarse de entrada, con los Fernández moviendo la pelota y tratando de adueñarse del medio, pero de a poco el Azul del Parque se fue acomodando, recuperó terreno y empezó a salir rápido de contra, con Villa encendido por la banda.

A los 8 minutos llegó la primera clara de la Lepra: Sebastián Villa desbordó por izquierda y tiró un centro venenoso que Nicolás Fernández, en su intento por despejar, casi mete en su propio arco.

El Tomba respondió adelantando líneas y tratando de pisar el área rival, aunque sin claridad ni espacios para generar peligro real. Y a los 32’ volvió a golpear la puerta Independiente : tiro libre de Villa, pelota que bajó justo y un manotazo salvador de Petroli que evitó el gol.

El Azul siguió yendo, con más decisión que su rival. A los 37’ Amarfil tuvo una buena tras un rebote, pero levantó el remate cuando estaba de frente al arco. Minutos después, Villa volvió a probar con otro tiro libre y el propio Amarfil cabeceó a las manos de Petroli.

La más clara del primer tiempo llegó sobre el final: tiro libre de Villa, Sartori cabeceó de pique al suelo, el arquero dio rebote y Leonard Costa, sorprendido, la tiró por arriba cuando tenía todo para abrir el marcador.

¡INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ COSTA! El defensor de Independiente Rivadavia no pudo aprovechar el error de Petroli y el clásico sigue 0-0 en Mendoza.



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

Independiente fue más que el Tomba en la primera mitad: tuvo las mejores chances, manejó el ritmo y mereció irse al descanso en ventaja. Godoy Cruz, en cambio, no pesó arriba y se fue al vestuario respirando aliviado.

Apenas arrancó el segundo tiempo, el Tomba avisó con una clara. Auzmendi se escapó por derecha y mandó un centro pasado para Pol Fernández, que apareció solo por el segundo palo y metió un cabezazo que Sheyko Studer alcanzó a tapar con su brazo izquierdo. Pese a los reclamos airados de todo Godoy Cruz, Facundo Tello no cobró penal y el VAR tampoco lo llamó.

Todo Godoy Cruz pidió penal por mano de Studer. ¿Qué te pareció?



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

Y para colmo, a los 4 minutos se le vino la noche a la Lepra: Bottari fue con todo a disputar una pelota en el medio, el VAR revisó la jugada y Tello terminó mostrando la roja directa.

La expulsión de Tomás Bottari que dejó a la Lepra con diez

La expulsión de Bottari

Inmediatamente, Berti movió el banco: mandó a la cancha a Retamar y sacó a Sartori. Mientras que Ribonetto se la jugó por un cambio ofensivo: afuera Valverde (volante), adentro Barrea (delantero).

A los 10 minutos, Godoy Cruz volvió a llegar con peligro: Maximiliano González probó de media distancia con un derechazo tremendo y obligó a Ezequiel Centurión a volar para sacar una tapada espectacular y mandar la pelota al córner.

Con Godoy Cruz teniendo la pelota pero sin profundidad, y un Independiente que no lograba salir de contra, el partido cayó en una meseta. Recién a los 27 minutos se rompió la monotonía, cuando Juan Ignacio Barbieri quedó solo en el área tras un pelotazo largo y sacó un zurdazo que se fue desviado por poco.

A los 35 minutos, el Tomba volvió a llegar con peligro: tras una buena jugada colectiva moviendo la pelota de lado a lado, Lucas Arce le dio de derecha y Centurión respondió seguro. Pero la más clara fue de la Lepra, a los 41: Villa metió un centro perfecto y Barbieri, completamente solo en el área, conectó de cabeza, aunque la pelota se fue besando el palo.

El insólito cara a cara de Villalba con Barbieri tras una situación perdida

El insólito cara a cara de Villalba con Barbieri

Ya en el descuento, Villa recibió una falta de Lucas Arce, reaccionó de mala manera y Tello los amonestó a ambos. Como el colombiano ya estaba condicionado, vio la segunda amarilla y se fue antes al vestuario.

De esta manera, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz repartieron puntos, en un resultado que no le sirve demasiado a ninguno de los dos para sus objetivos en este torneo Clausura de la Liga Profesional. El Azul quedó lejos de los playoffs y se aleja de la zona de Copa Sudamericana, mientras que el Tomba quedó a 4 puntos de la zona de descenso.

