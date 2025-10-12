El fuerte cara a cara de Villalba con Barbieri después de una chance clara de la Lepra en el clásico

Independiente Rivadavia tuvo el triunfo en la cabeza de Barbieri, pero la pelota se fue por poco y la jugada terminó en una inesperada discusión con Villalba, que estalló contra su compañero.

Juan Ignacio Barbieri frente a Lucas Arce. El delantero del Azul tuvo una de las ocasiones más claras en el partido.

En el final del clásico mendocino, Independiente Rivadavia rozó el 1-0 con una jugada que dejó al Bautista Gargantini mordiéndose las uñas, y a dos compañeros gritándose cara a cara en plena cancha.

Iban casi 41 minutos del segundo tiempo cuando la Lepra, con diez jugadores y empujado por su gente, fue en busca del triunfo. Sebastián Villa ejecutó un tiro libre desde la derecha con su clásica rosca, la pelota cayó en el punto del penal y Juan Ignacio Barbieri, desde una posición inmejorable, metió un cabezazo con el parietal izquierdo. El balón se fue apenas desviado contra el palo derecho de Petroli y el delantero se quedó lamentándose por la chance perdida.

Pero lo más llamativo llegó segundos después. Las cámaras de TV captaron a Barbieri discutiendo cara a cara con su compañero Iván Villalba, quien le recriminó que le había “sacado del buche” el cabezazo. Por la lectura de labios, se vio al defensor paraguayo lanzar un insulto mientras Barbieri le respondía, visiblemente molesto: “¿Qué querés qué haga?, ¡Me venía a la cabeza, me venía a la cabeza!”.

El clásico mendocino dejó tensión y una imagen que dio que hablar El insólito cara a cara de Villalba con Barbieri El insólito cara a cara de Villalba con Barbieri ESPN El defensor había ganado la posición a Barrea y venía perfilado para cabecear, pero el delantero no lo vio y fue de lleno a la pelota. En rigor, Barbieri no tuvo otra que intentar el frentazo: el centro le cayó justo y la jugada pedía resolución inmediata. Pese al error en la definición, fue una de las más claras del partido y también una de las postales más insólitas del clásico.

La aclaración de Barbieri: “Son cosas que quedan ahí” Después del partido, Juan Ignacio Barbieri explicó la situación y dejó en claro que la discusión con Villalba no pasó a mayores. “Sí, sí, sí, fue un cabezazo que, bueno, quise nomás tirarla al arco y lo escapé. Lo de Villalba, nada, situaciones de partido. Él me grita porque se la tenía que haber dejado yo. La verdad es que la pelota me viene a la cabeza, y yo siendo 9 voy a intentar hacer el gol. No estoy pensando en quién viene atrás ni tampoco lo escucho. Si la pelota me venía incómoda, obviamente se la dejaba. La erré, él me gritó y yo, con la bronca de no haber metido el gol, le contesté, pero eso son cosas que quedan ahí. Después del partido nos pedimos disculpas y tengo una excelente relación con el goleador”, aclaró el delantero