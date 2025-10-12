La Lepra recibe al Tomba en el Gargantini, en un clásico con obligaciones

La Lepra será local en el Gargantini de un Tomba que está complicado con el descenso. Se viene un partidazo desde las 16.45.

Como en el Malvinas, pero en el Gargantini. La Lepra y el Tomba, mano a mano.

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz juegan este domingo en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará desde las 16.45 en el Estadio Bautista Gargantini y se podrá ver por ESPN Premium.

Tanto la Lepra como el Tomba llegan necesitados de triunfos, ya que se encuentran fuera de la zona de playoffs a pocas fechas del final de la fase regular del certamen.

Más allá de que la Copa Argentina le está dando motivos para celebrar a los hinchas azules (el 24/10 juega la semifinal ante River Plate), lo hecho en el torneo local está lejos de lo esperado. El equipo de Alfredo Berti no ha conseguido los resultados deseados y por eso se encuentra en la anteúltima posición, solo por encima de Newell's y Aldosivi.

Mientras tanto, el año del Tomba ha sido hasta acá un sufrimiento. El equipo que hoy dirige Walter Ribonetto está penúltimo en las posiciones de su zona, lejos de la clasificación y muy cerca del descenso.

Las probables formaciones Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.