¿Quién tiene la obligación? Ezequiel Centurión y Vicente Poggi hablaron en la previa del Lepra vs Tomba
El arquero de Independiente Rivadavia y el mediocampista de Godoy Cruz palpitaron el choque del próximo domingo en el Parque.
En el marco de las habituales conferencias de prensa que la Liga Profesional de Fútbol organiza para determinados partidos de cada fecha, Ezequiel Centurión, arquero de Independiente Rivadavia, y Vicente Poggi, mediocampista de Godoy Cruz, empezaron a palpitar el choque que protagonizarán el próximo domingo a las 16.45 en el Bautista Gargantini, correspondiente a la duodécima fecha del torneo Clausura.
Ambos futbolistas analizaron los momentos de cada uno de sus equipos y cómo llegan al esperado encuentro en el Parque. Sobre esto, Centurión expresó: “En el arranque del torneo, uno mira cuándo van a ser estos partidos. De nuestra parte, es muy importante y nos puede dar un envión anímico muy grande para lo que resta del torneo”
Poggi, en tanto, apuntó que “este tipo de partidos es diferente, hay que vivirlo diferente, hay que jugarlo diferente, pero no volverse locos de darle más trascendencia, sí vivirlo como lo vive la gente, eso es muy importante”
Centurión, Poggi y de quién es la obligación
Los futbolistas de la Lepra y el Tomba también hicieron hincapié en la responsabilidad del partido y cuál de los dos equipos llega más obligado. Sobre este punto, el arquero manifestó que “no siento que la presión sea nuestra por ser locales, es para los dos. Es un clásico, entonces los dos vamos a querer ganar y obviamente nosotros vamos a querer darle una alegría a nuestra gente y tratar de tomarlo con esa seriedad”
Por su parte, el mediocampista afirmó: “No le llamaría presión, sí ganas, la presión va por otro lado. Sin dudas tenemos ganas de darle esa alegría a la gente y este partido es perfecto para eso”