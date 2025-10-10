¿Quién tiene la obligación? Ezequiel Centurión y Vicente Poggi hablaron en la previa del Lepra vs Tomba

El arquero de Independiente Rivadavia y el mediocampista de Godoy Cruz palpitaron el choque del próximo domingo en el Parque.

El clásico mendocino de primera división se disputará el próximo domingo a las 16.45 en el Gargantini.

Ambos futbolistas analizaron los momentos de cada uno de sus equipos y cómo llegan al esperado encuentro en el Parque. Sobre esto, Centurión expresó: “En el arranque del torneo, uno mira cuándo van a ser estos partidos. De nuestra parte, es muy importante y nos puede dar un envión anímico muy grande para lo que resta del torneo”

ezequiel centurión vicente poggi clásico independiente rivadavia godoy cruz lepra tomba-3 Ezequiel Centurión custodiará el arco de Independiente Rivadavia para el clásico ante Godoy Cruz. Rodrigo D'Angelo / MDZ Poggi, en tanto, apuntó que “este tipo de partidos es diferente, hay que vivirlo diferente, hay que jugarlo diferente, pero no volverse locos de darle más trascendencia, sí vivirlo como lo vive la gente, eso es muy importante”

Centurión, Poggi y de quién es la obligación Los futbolistas de la Lepra y el Tomba también hicieron hincapié en la responsabilidad del partido y cuál de los dos equipos llega más obligado. Sobre este punto, el arquero manifestó que “no siento que la presión sea nuestra por ser locales, es para los dos. Es un clásico, entonces los dos vamos a querer ganar y obviamente nosotros vamos a querer darle una alegría a nuestra gente y tratar de tomarlo con esa seriedad”