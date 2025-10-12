Los hinchas de la Lepra le pusieron color y se acordaron de Godoy Cruz en el clásico

El fútbol mendocino tendrá tres equipos en Primera tras el ascenso de Gimnasia, que en la jornada del sábado acaparó toda la atención mediática. Sin embargo, este domingo el foco está puesto en los dos que ya disputan la Liga Profesional: Independiente Rivadavia y Godoy Cruz . Y en su enfrentamiento directo.

La Lepra y el Tomba se ven las caras nuevamente, la tercera desde que Independiente Rivadavia ascendió a la Primera Divisió y una nueva cita en el Bautista Gargantini, la casa Azul, que buscará ser sede de una fiesta de los hinchas que desde temprano comienzan a llegar para alentar a su equipo.

El color, en el agitado ingreso a la cancha y también en calle Arístides Villanueva, donde los hinchas de la Lepra realizaron el tradicional banderazo previo, en un clima especial por la proximidad de un partido para nada habitual: nada menos que el enfrentamiento más caliente y con más arraigo hasta que se dispute el clásico el semestre que viene, ya con Gimnasia en la máxima categoría.

Los hinchas de la Lepra y la previa antes del clásico

Nadie se quiso perder el partido. De hecho, con creatividad e ingenio los vecinos de un edificio de departamentos ubicado frente al estadio sobre calle Boulogne Sur Mer subieron a la terraza para poder ver (aunque desde lejos) el partido que paraliza la provincia.

Los hinchas de la Lepra no solo alentaron a su equipo, también dejaron un recuerdo contra su rival por el historial que los enfrenta, vinculado a la paternidad que arrastra desde los enfrentamientos en Liga Mendocina. Una bandera ubicada en la unión entre la platea y la popular reza: "Hoy te educamos. Eterna moda. Grande se nace. +38".

— MDZ Radio (@mdz_radio)

Luego, ya en el segundo tiempo, algunos asistentes de la popular comenzaron a desplegar banderas de Godoy Cruz como una lamentable muestra de sus "conquistas" que fueron robadas a hinchas tombinos, y a treparse a los alambrados. Motivo por el cual el árbitro Tello tuvo que suspender el partido por al menos cinco minutos. En la otra cabecera, por su parte, sobre el final del primer tiempo mostraron una bandera con un pingüino y el escudo de Godoy Cruz.

image Los hinchas de la Lepra detuvieron el partido por unos cinco minutos. Joaquín Moreno / MDZ

La decisión de la dirigencia de Independiente Rivadavia

En la fecha 7 del actual Torneo Apertura, en el partido en que Independiente Rivadavia enfrentó como local a Argentinos Juniors, hubo un altercado cuando se retiraban los dirigentes del Bicho y algunos hinchas de la Lepra, quienes comenzaron a lanzarle vasos de plástico e insultarlos. Para la fecha posterior de local, la 10, se dispuso aumentar el espacio entre la salida de los dirigentes del palco (por detrás de la platea oeste) y los hinchas leproso con una especie de "pulmón".

Sin embargo, la demanda de lugares que generaba este partido ante Godoy Cruz motivó a la dirigencia de Independiente Rivadavia a retirar ese pulmón y habilitar el espacio para el público, aunque previendo un cordón de seguridad privada para evitar que los hinchas tomen represalias con la dirigencia del Tomba en su retirada. Por eso incluyeron la hilera de guardias en la zona.

