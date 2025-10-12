La preocupación de Alfredo Berti por las expulsiones y la falta de gol de Independiente Rivadavia: "Hay que..."
Tras seis expulsiones en siete partidos, Alfredo Berti reconoció la preocupación y destacó que Independiente Rivadavia estuvo ordenado pese a jugar con diez.
Independiente Rivadavia y Godoy Cruz empataron 0-0 en un clásico mendocino intenso y parejo en el Bautista Gargantini. Pero uno de los focos de la noticia es que el equipo de Alfredo Berti terminó con nueve jugadores, por las expulsiones de Tomás Bottari y Sebastián Villa, quienes no podrá estar el próximo sábado ante Banfield.
sufrió seis expulsiones en los últimos siete partidos: Leonardo Costa frente a Argentinos Juniors, Souto en Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina, Cardillo contra Racing, y Bottari y Villa en el clásico ante el Tomba. Un problema que preocupa al cuerpo técnico encabezado por Alfredo Berti y que requiere corrección inmediata.
Qué dijo Alfredo Berti sobre la seguidilla de expulsiones
En conferencia de prensa, el entrenador Alfredo Berti fue contundente al ser consultado sobre la situación: “Sí, siempre me preocupa y siempre nos ocupamos. Creo que eso es una ventaja que no se puede dar y es labor a corregir. Hay que entrar 11 futbolistas y retirarnos del campo 11 futbolistas. Hay que dar muchas ventajas al rival. Insisto, hoy con 10 futbolistas el equipo estuvo muy ordenado y tuvimos 3 o 4 opciones para llevarnos la victoria. Pero siempre lo ideal es iniciar con 11 y terminar con 11”.
Además, el DT hizo hincapié en la falta de eficacia en el último tramo de los ataques: “Creo que lo que nos está faltando es el último toque para convertir el gol, pero en línea general, en muy pocos partidos no fuimos competitivos, no jugamos igual a igual al rival. Tenemos que seguir, insistir y mantener la misma línea y deseo. Hoy se vio un equipo que quiso ganar en los dos tiempos y tuvimos chances en ambos para abrir el tanteador. No se pudo, pero hay que seguir hasta el final porque se juegan cosas importantes en cada partido”.
Berti dejó en claro que la prioridad es la disciplina en cancha y mantener la competitividad, aunque reconoce que corregir estas desventajas será clave para los próximos compromisos de Independiente Rivadavia.