Dos amarillas en un minuto: la insólita expulsión de Sebastián Villa en el clásico

El delantero colombiano se mostró fastidioso y con frustración por el arbitraje de Facundo Tello. El video de la expulsión.

Fue un minuto de furia. Pero no de la que Sebastián Villa tiene acostumbrado al hincha de Independiente Rivadavia, con sus gambetas en velocidad y centros punzantes, sino de la que no le sirve a la Lepra: reclamos, patadas y expulsión.

El delantero venía siendo una de las figuras del equipo local que en el Bautista Gargantini igualó este sábado sin goles en el clásico ante Godoy Cruz. Fue el protagonista de prácticamente todas las situaciones de gol que generó la Lepra, las cuales fueron desperdiciadas por distintos compañeros.

Su frustración fue in crescendo a medida que avanzaba la segunda parte y su equipo se alejaba más y más del arco de Petroli. Pudo canalizarla a través del nombre de Facundo Tello, el árbitro del partido, quien expulsó al volante de Independiente Rivadavia, Tomás Bottari, a los 50 minutos del partido. Fue a instancias del VAR, en donde pudo ver la dura entrada merecedora de tarjeta roja.

La insólita expulsión de Sebastián Villa Sebastián Villa se fue expulsado de manera insólita Sebastián Villa se fue expulsado de manera insólita Injusticia a criterio del capitán de la Lepra, quien empezó a recriminar los fallos. Pateando lejos la pelota ante el cobro de una falta o enfocado por demás en el diálogo con el juez. Cerca del final, esa frustración tuvo dos colores: primero el amarillo y apenas segundos después el rojo.

En el minuto 50 y 54 segundos le sacó la primera amarilla por una protesta en una falta. El saque se llevó a cabo y el contragolpe benefició a Independiente Rivadavia. La tomó el propio Villa y en minuto 51 y 47 segundos recibió una infracción de Arce, quien lo tomó de la camiseta. El colombiano se enojó con el rival y le largó una patada evidente.