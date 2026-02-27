Rumor bomba: ¿Sebastián Villa puede volver a Boca pese a haberlo demandado y tras coquetear con River?

Boca busca un extremo y el nombre de Sebastián Villa reapareció en escena pese a su conflictiva salida hace unos años.

El nombre de Sebastián Villa vuelve a sonar en Boca y divide al mundo xeneize. Riquelme siempre lo elogió. ¿Se dará el regreso?

La posibilidad de que Sebastián Villa regrese a Boca Juniors dejó de ser una locura y pasó a ser una chance que, al menos, no descartan puertas adentro. Con el mercado todavía abierto y la búsqueda de un extremo como prioridad, el nombre del colombiano volvió a instalarse con fuerza en Brandsen 805.

Actualmente en Independiente Rivadavia, el delantero aparece como una alternativa concreta si se libera un cupo en el plantel, algo que podría suceder ante una eventual salida de Lucas Blondel. Según trascendió, desde la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme no cierran la puerta a negociar, aunque hoy no hay gestiones formales, según informó el periodista Luciano Cofano en Planeta Boca.

El tema, claro, excede lo futbolístico. La salida de Villa fue conflictiva y derivó en una demanda millonaria contra el club por presunto "despido indirecto", además de reclamos salariales. Ese frente judicial sigue abierto y representa uno de los principales obstáculos para cualquier intento de reconciliación.

Aun así, el propio presidente xeneize bajó el tono cuando le consultaron por la relación con el colombiano. “A Sebastián lo quiero mucho, le tengo cariño”, aseguró, aunque también cuestionó lo que considera una doble vara en el tratamiento mediático y judicial del caso tras su salida.

Riquelme habló de Villa y detalló el paso a paso de su salida conflictiva de Boca. Riquelme habló de Villa y detalló el paso a paso de su salida conflictiva de Boca. Video: AZZ Del lado del jugador, luego de haber coqueteado con River en el actual mercado de pases, el último mensaje fue ambiguo pero sin cerrar puertas. “Soy un trabajador, mi trabajo es ser futbolista profesional. Boca, River, todos los clubes… ya no es decisión mía”, señaló recientemente, dejando en manos de su representante cualquier negociación futura.