Godoy Cruz: cambios en el tránsito por la ampliación del Metrotranvía

Según informó la Municipalidad de Godoy Cruz, las restricciones estarán vigentes hasta el 30 de octubre.

La Municipalidad de Godoy Cruz comunicó que se realizará un corte total en calle Cipolletti, en el tramo comprendido entre San Martín Sur e Ingeniero Huergo, debido a las obras de ampliación del Metrotranvía. El municipio solicitó a los vecinos y conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas, ya que las tareas se extenderán hasta el 30 de octubre.

Desvíos y circulación alternativa Según informaron desde la comuna, quienes transiten por Decurgez de Este a Oeste deberán doblar por San Martín Sur hacia el Sur y retomar por Hualpa. En tanto, los vehículos que circulen desde el Oeste deberán desviarse por Huergo hasta Lavalle.

cortes godoy cruz Desvíos y recomendaciones por trabajos del Metrotranvía en Godoy Cruz. Municipalidad de Godoy Cruz Se recomienda estar atentos a la señalización vial y respetar las indicaciones del personal de tránsito dispuesto en la zona para ordenar la circulación.