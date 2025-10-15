Taparon la cara de Diego Maradona en el famoso mural de Nápoles: los motivos del insólito hecho

El icónico mural de Diego Maradona en el barrio Quartieri Spagnoli de Nápoles amaneció este miércoles con el rostro del astro cubierto.

Los manifestantes sostienen que si no obtienen una respuesta favorable, podrían agravar la protesta colocando un telón negro sobre la obra.

Una imagen que sorprendió a toda Italia. El famoso mural de Diego Armando Maradona en Nápoles, uno de los símbolos más queridos de la ciudad, amaneció este miércoles con el rostro del ídolo argentino completamente tapado. El hecho fue protagonizado por un grupo de comerciantes del barrio Quartieri Spagnoli, quienes decidieron cubrir la cara del “10” como forma de protesta contra la policía municipal napolitana.

Por qué taparon la cara de Maradona El conflicto se originó el martes, cuando las autoridades locales realizaron controles e inspecciones a negocios sin habilitación, exigiendo la documentación correspondiente para continuar con sus actividades. Los comerciantes, en respuesta, consideraron que las medidas fueron “excesivas” y decidieron manifestarse de manera simbólica afectando uno de los murales más emblemáticos de la ciudad.

“Nuestros permisos están en trámite, no somos ilegales”, argumentaron los dueños de los locales, quienes añadieron que mantendrán el mural cubierto hasta que se resuelva la situación. Incluso, algunos manifestaron que si no obtienen una respuesta favorable, podrían agravar la protesta colocando un telón negro sobre la obra.

La historia del famoso mural de Maradona en Nápoles El mural de Maradona, ubicado en una de las fachadas más reconocidas de los Quartieri Spagnoli, fue pintado en homenaje al exfutbolista argentino, considerado una figura casi divina en Nápoles. Desde su creación, se transformó en un símbolo de identidad popular y en una de las atracciones turísticas más visitadas de Italia.

mural de maradona en nápoles La obra de arte en el barrio de Quartieri Spagnoli. X Diego Maradona jugó en el Napoli entre 1984 y 1991, donde disputó 259 partidos, marcó 115 goles y dio 85 asistencias. Con su liderazgo, el club del sur italiano conquistó los dos únicos títulos de Serie A de su historia (1987 y 1990), además de la Copa Italia 1987, la Supercopa de Italia 1990 y la Copa de la UEFA 1989.