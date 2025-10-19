Estudiantes es dueño del clásico de La Plata: venció 2-0 a Gimnasia y alcanzó la cima de la zona A

Con goles de Cetré y Carrillo, Estudiantes venció a Gimnasia, se quedó con el clásico platense y se trepó a la cima de la zona A del Clausura.

Estudiantes venció 2-0 a Gimnasia y se quedó con el clásico de La Plata. Foto: NA

Estudiantes de la Plata venció este domingo como local por 2-0 a Gimnasia en una nueva edición del Clásico de La Plata, correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi. Los goles para el Pincha los convirtieron Edwin Cetré, a los 46 minutos del primer tiempo, y Guido Carrillo, a los 7’ del complemento.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez alcanzó el liderato de la Zona A del campeonato local con 21 puntos. Ahora, deberán recibir a Boca el domingo 2 de noviembre por la siguiente jornada del certamen.

Por su parte, el Lobo no pudo despegarse del fondo de la tabla anual y quedó a 5 unidades de Aldosivi, equipo que de momento estaría descendiendo a la Primera Nacional. En tanto, los comandados por el DT interino Fernando Zaniratto visitarán a River.

Estudiantes ganó y se quedó con el clásico platense El Pincha estuvo cerca de abrir el marcador a los 12 minutos de la primera mitad cuando Tiago Palacios logró desviar con la cabeza un centro desde la derecha de Edwin Cetré, pero el balón se estrelló en poste del arco defendido por Nelson Insfrán.

image Estudiantes dominó de principio a fin el clásico platense. Foto: @EDLP El encuentro transcurrió sin demasiadas emociones ni ocasiones de peligro hasta que, sobre el cierre de la etapa inicial, el delantero colombiano de 27 años aprovechó la cesión de Santiago Ascacibar para meter un frentazo lejos del alcance del guardameta del Lobo y poner el 1-0.