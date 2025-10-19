Los números que respaldan el reclamo de Boca tras la derrota ante Belgrano en la Bombonera

Boca Juniors perdió una gran oportunidad en su lucha por ingresar a la Copa Libertadores 2026 al caer 2-1 frente a Belgrano en La Bombonera . Más allá de la falta de eficacia, el foco del enojo en La Ribera estuvo puesto en el arbitraje de Pablo Dóvalo . El juez adicionó apenas nueve minutos en el segundo tiempo, pese a que —según los registros— se perdieron más de 20.

El malestar se notó en el campo y también en los vestuarios. Jugadores, cuerpo técnico e hinchas coincidieron en que el escaso tiempo agregado pudo haber sido determinante para el resultado final.

A los cinco minutos del complemento, Lautaro Di Lollo pisó a Lucas Passerini dentro del área y Belgrano reclamó penal. La acción derivó en una extensa revisión del VAR: entre el chequeo, las protestas y la ejecución pasaron casi ocho minutos (7’53’’).

Passerini convirtió el penal y poco después un gol en contra de Leandro Paredes estiró la ventaja para el conjunto cordobés. Boca reaccionó rápido con un tanto de Exequiel Zeballos, pero el juego se volvió constantemente interrumpido.

Entre simulaciones, reemplazos y demoras en cada reanudación, el tiempo se diluyó: 8 minutos y 42 segundos se fueron en cambios y pausas médicas, y otros 4 minutos y 19 segundos solo en saques de arco: un total de 22 minutos y 40 segundos de tiempo perdido.

Sin embargo, Dóvalo adicionó solo 9 minutos. Durante ese breve lapso, Boca generó tres ocasiones claras: Cardozo le tapó un mano a mano a Merentiel, Giménez estrelló un cabezazo en el travesaño y un centro de Zeballos cruzó el área sin que nadie pudiera empujarla.

El reclamo de los jugadores de Boca

“Es muy raro lo que pasó hoy. La jugada del penal está siete minutos parada, el arquero de Belgrano se cae dos veces con supuestos calambres, y después adiciona solo nueve minutos”, se quejó Rodrigo Battaglia. El mediocampista añadió que la falta de diálogo del árbitro complicó aún más la situación: “Le pregunté varias cosas y me dijo ‘no respondo’. En ningún momento le faltamos el respeto, pero no dialoga”.

Tras el pitazo final, varios futbolistas increparon a Dóvalo por las decisiones y la falta de adición.