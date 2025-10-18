Los despiadados memes de la derrota de Boca ante Belgrano en la Bombonera

Boca Juniors cayó 2-1 este sábado ante Belgrano de Córdoba en la Bombonera por la fecha 13 del torneo Clausura, en un duelo muy caliente en el que la faltó efectividad ofensiva, cometió errores clave en defensa y dejó pasar la oportunidad de afianzarse en puestos de Libertadores.

Las redes no se quedaron calladas y rápidamente se llenaron de memes, que tuvieron a varios apuntados, como Leandro Paredes, que marcó en contra el gol que determinó la derrota Xeneize, Claudio Úbeda, a quien señalaron como un sucesor "indigno" de Miguel Ángel Russo, o Juan Román Riquelme, a quien responsabilizaron de la caída.