El emocionante homenaje que le hicieron a Miguel Ángel Russo en la Bombonera en la previa de Boca-Belgrano

Boca despidió a Russo en la Bombonera con una serie de emotivos y originales homenajes a la altura de la gloriosa trayectoria del DT.

Una camiseta de Boca con el nombre de Russo fue enviada al cielo, sobrevolando la Bombonera.

Miguel Ángel Russo logró dejar su nombre grabado a fuego en la historia grande de Boca Juniors. Con tres ciclos, 153 partidos a cargo e importantísimos títulos obtenidos como la Libertadores 2007 (la última ganada hasta el momento) o la Superliga 2019/20 (que se la arrebató de la manos a River), lo dirigió hasta el último de sus días.

A diez días de su muerte, que conmovió no solamente al mundo azul y oro, sino a todo el fútbol argentino y más allá de las fronteras nacionales, en la Bombonera le prepararon un homenaje muy especial. Algunas cosas ya se sabían con anticipación, como el micro del equipo ploteado con la imagen del DT, o los pasacalles camino a la cancha, o las banderas alusivas con frases de agradecimiento que colmaron las tribunas. Pero otras, recién vieron la luz este sábado en la antesala del partido ante Belgrano.

El video que pasaron en la Bombonera en homenaje a Russo El video que pasaron en la Bombonera en homenaje a Russo Antes de que ambos elencos saltaran al campo, en las pantallas del estadio reprodujeron un emotivo video, en el que mostraron distintos clips e imágenes de archivo del histórico entrenador pertenecientes a sus distintas etapas, con algunas de sus frases, y con su icónica e inconfundible sonrisa como protagonista. Al finalizar la pieza, todos los hinchas, algunos con lágrimas en los ojos, se deshicieron en aplausos y comenzó a resonar un fuerte "¡Miguelo, Miguelo...!".

Parche Russo Boca El parche especial que luce Boca en su camiseta. @BocaJrsOficial Los jugadores también lucieron un parche especial en el pecho de la camiseta, con la imagen del técnico en 2007 levantando y besando la Copa Libertadores tras la consagración ante Gremio. A un costado, los números 1956 (su año de nacimiento) y un "infinito" a su derecha, dejando en claro que su recuerdo será eterno. Pero no se terminó todo ahí.

Enviaron una camiseta de Boca con el nombre de Russo al cielo Enviaron una camiseta de Boca con el nombre de Russo al cielo Ya con los dos equipos en cancha, el capitán Leandro Paredes y Claudio Úbeda, quien quedará al frente del plantel hasta finalizar la temporada, soltaron al cielo una camiseta de Boca con el nombre de Russo en la espalda, que se elevó colgando de un racimo de globos azules y amarillos y tres estrellas doradas.