Qué dijo Chiquito Romero tras su debut victorioso en Argentinos luego de 11 meses sin atajar: "En Boca estaba muy..."

Sergio Romero tuvo su estreno en el arco de Argentinos y lo hizo con un triunfazo 3-1 ante Newell's en La Paternal. La felicidad por llegar al club y su salida de Boca.

Sergio Romero tuvo un estreno ideal en el arco de Argentinos Juniors. Si bien no pudo mantener la valla invicta y le marcaron en la primera que le patearon, el arquero ex Boca fue ganando confianza y terminó siendo clave en el 3-1 ante Newell's, una victoria con la que el Bicho trepó momentáneamente a puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores.

La felicidad de Sergio Romero en su debut con la camiseta de Argentinos Tras el partido, Chiquito expresó su felicidad por llegar al club de La Paternal y describió cómo fueron sus primeros días: “Me recibieron con los brazos abiertos en este club. Me explicaron antes de llegar que eran una familia y me doy cuenta que es eso, un grupo espectacular, donde tiran todos para el mismo lado. Son todos chicos jóvenes, me van a hacer rejuvenecer, je".

El histórico arquero de la Selección argentina tuvo la chance de sumarse a Argentinos luego de la dura lesión de Diego "Ruso" Rodríguez, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su pierna derecha y tendrá por delante una larga recuperación. Ante el llamado del Bicho, Romero no dudó y rescindió su contrato con el Xeneize para volver a ponerse los guantes tras 11 meses de inactividad.

Qué dijo el arquero sobre su salida de Boca "Buscaba esto, si bien en Boca estaba muy cómodo por más que no me tocaba jugar. Me quería todo el mundo y tenía grandes amistades. Pero volver a disfrutar del césped es algo espectacular", señaló Chiquito. Su último partido había sido en un 0-0 de Boca ante Huracán en Parque Patricios, el 23 de noviembre de 2024, con Fernando Gago de técnico. El episodio que lo marcó para siempre fue aquel recordado cruce con un plateísta luego de la derrota en el Superclásico frente a River, el 21 de septiembre de ese año.