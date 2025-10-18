Las bombas del Ogro Fabbiani tras la sexta derrota en nueve partidos de Newell's: "Nos hicieron goles de..."

Tras el duro 1-3 ante Argentinos Juniors, Cristian Fabbiani se aferró al cargo en una conferencia muy cargada y en la que apuntó hacia todos lados.

"Yo no me voy a ir porque cuando llegué sabía dónde me metía", lanzó Cristian Fabbiani tras la derrota 3-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal. La frase del DT de Newell's refleja lo que es la dura actualidad del elenco rosarino: perdió seis de los últimos nueve partidos y está anteúltimo en la Zona A del Clausura con 11 puntos, siendo además el equipo más goleado del campeonato.

Cualquier otro entrenador en la situación del Ogro -y más en el fútbol argentino- ya hubiera optado por dar un paso al costado, sin embargo, el técnico se sostiene firmemente en el cargo y asegura tener fuerzas para revertirlo. "Hay que poner la cara en estas tres fechas. Hay que poner los huevos y el corazón y tratar de mejorar los errores individuales”, avisó en conferencia de prensa.

Las fuertes declaraciones del Ogro Fabbiani luego de otra dura derrota de Newell's La frustración y la bronca se adueñaron del Ogro al analizar la caída frente al Bicho y el exentrenador de Deportivo Riestra hizo una fuerte autocrítica que, sobre todo, fue apuntada hacia el nivel de sus jugadores: "Nos hicieron tres goles de escuelita de fútbol. En los próximos 15 días hay que trabajar mucho la cabeza. Nos hacemos los goles nosotros, entonces es difícil. Tenemos la mala suerte de que nos llegan y nos meten los goles. Yo no me voy a ir porque cuando llegué sabía dónde me metía”.

Las bombas del Ogro Fabbiani luego de una nueva derrota de Newell's, esta vez 3-1 ante Argentinos Juniors. Las bombas del Ogro Fabbiani luego de una nueva derrota de Newell's, esta vez 3-1 ante Argentinos Juniors. Video: TNT Sports El partido que comenzó con esta dura seguidilla negativa de Newell's fue nada menos que la derrota en el clásico rosarino frente a Central en la fecha 6. A partir de ahí ganó uno de los últimos ocho encuentros que disputó (2-0 vs. Atlético Tucumán) y, en el medio, quedó eliminado de la Copa Argentina en cuartos de final frente a Belgrano (1-3).