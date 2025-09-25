La desafiante advertencia del Ogro Fabbiani a la dirigencia de Newell's ante los rumores de salida: "No creo que el club quiera..."

Newell's atraviesa un mal presente y Cristian Fabbiani está en el ojo de la tormenta. El DT se aferra al cargo y dejó un tajante mensaje para sus dirigentes.

Cristian Fabbiani había llegado a Newell's para apagar un incendio. Si bien al principio al DT lo acompañaron los resultados, lo cierto es que en el último tiempo el equipo rosarino sufrió una caída estrepitosa y atraviesa nuevamente una etapa crítica.

Por eso, el propio Ogro empezó a perder apoyo dirigencial y es el principal apuntado por este delicado presente del club. Para colmo, en dos meses la Lepra tendrá elecciones y algunos candidatos ya expresaron que no tienen entre sus planes seguir con el proyecto del exentrenador de Riestra en la institución, por lo que los rumores de una eventual salida a corto plazo empiezan a retumbar cada vez más fuertes.

Cristian Fabbiani ya avisó que no piensa irse de Newell's Sin embargo, hay una traba importante: Fabbiani dijo que "los contratos están para cumplirse" y se aferró a su cargo en Newell's. "Estamos en un momento difícil pero cuando yo agarré el club, la situación era peor que ésta. Ayudamos a que mejoren las Inferiores y les dimos importancia a los juveniles. Hay un montón de cosas positivas. Estoy fuerte porque quiero al club. Estoy poniendo la cara en un momento difícil, pero tengo que seguir trabajando" sentenció en charla con Radio 2.

Cristian Ogro Fabbiani El Ogro mantiene su postura firme y quiere sacar adelante este delicado momento de Newell's. Fotobaires

El tajante mensaje del Ogro para los dirigentes Pero la declaración más fuerte llegó justo después, porque el Ogro dejó una fuerte advertencia para la dirigencia venidera y confesó que no está dispuesto a renunciar: "Yo sigo teniendo contrato. No creo que el club quiera tirar la plata y pagarme todo el contrato. No pienso en irme. Va a ser muy difícil que me vaya. El día que venga un presidente nuevo, yo tengo en la carpeta todo lo que se logró. Ordené un montón de cosas en el club y estoy muy tranquilo. No sé ni quien se postula. Tengo que hacer mi trabajo y me quiero quedar en NOB. Después, si no me quieren, me sentaré a hablar. Me quedan 16 meses de contrato”.