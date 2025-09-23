La tajante respuesta del Ogro Fabbiani tras el penal errado por Benedetto en Newell's: "¿Cómo no va a...?

Pipa Benedetto volvió a fallar un penal y los fantasmas regresaron. Sin embargo, Cristian Fabbiani salió a respaldarlo con un mensaje claro y contundente.

Darío Benedetto tuvo en sus pies la chance de cortar una sequía que ya suma un año y medio sin goles y 35 partidos, pero volvió a fallar. Erró un penal clave en Córdoba y Newell’s, el equipo dirigido por Cristian Fabbiani se quedó sin reacción ante un Belgrano que goleó 3-0 por la novena fecha del torneo Clausura.

El Pipa ejecutó al final del primer tiempo, pero su remate fue suave y al medio. El arquero Thiago Cardozo adivinó la intención y lo atajó sin problemas, después de recibir la orden desde el banco de no moverse. El uruguayo se desahogó gritándole en la cara al delantero, mientras en la Lepra se multiplicaban las caras largas.

Tras el encuentro, el entrenador Cristian “Ogro” Fabbiani defendió al goleador: “¿Cómo no va a patear el Pipa? Tiene casi más de 200 goles. Erra el que patea. En la semana pateó y los arqueros se tiraban y eran todos goles. Me sorprendió que el arquero justo se quedó parado”.

La escena del penal fue particular. Benedetto demoró en la ejecución porque no escuchó el silbato de Edgardo Zamora, que debió ordenarle tres veces que pateara. Cuando finalmente lo hizo, eligió mal: un disparo flojo que terminó en manos del arquero. “Vi que hizo un freno y me animé a esperarlo un poco más”, explicó Cardozo sobre la jugada.