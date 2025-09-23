El escandaloso posteo de la mujer del Ogro Fabbiani ¿contra el plantel de Newell's? que luego borró: "Hermosa..."

Gimena Vascón, la mujer de Cristian Fabbiani, publicó un picante posteo en sus redes sociales tras la derrota de la Lepra, que minutos más tarde eliminó.

El Newell’s de Cristian Fabbiani sigue sin poder levantar el mal presente que atraviesa. La Lepra tiene solamente nueve puntos en 9 jornadas disputadas en el torneo Clausura (se ubica 14° en la zona A solamente por delante de Aldosivi), quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Argentina y el pasado lunes por la noche cayó por 3-0 en su visita a Belgrano de Córdoba.

En un partido que fue dominado de principio a fin por el Pirata, el elenco rosarino tuvo la chance de llegar al empate desde el punto penal, pero Darío Benedetto lo ejecutó de manera débil y Cardozo le contuvo el remate para seguir manteniendo a su equipo en ventaja.

El picante posteo de la mujer del Ogro Fabbiani tras el 0-3 ante Belgrano Tras el final del encuentro, Gimena Vascón, la mujer del Ogro Fabbiani publicó una escandalosa historia a su cuenta de Instagram, que minutos después borró, contra ¿el plantel de Newell’s? Allí se pudo observar la foto de una cama y la siguiente frase: “Hermosa cama”, haciendo una posible referencia a que los futbolistas de la Lepra se dejaron perder para que el técnico sea destituido en su cargo.

image La picante historia de la mujer del Ogro Fabbiani contra ¿el plantel de Newell's?. Foto: @gimenavascon

Las palabras del Ogro Fabbiani tras la derrota Sumado al posteo de su mujer, el Ogro habló en conferencia de prensa y aseguró que su intención es continuar en el cargo a pesar del mal momento: "Tengo mucha fuerza para seguir, el club estaba prácticamente descendido y lo sacamos adelante. De acá no me voy, voy a seguir a muerte”.