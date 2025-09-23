El escandaloso posteo de la mujer del Ogro Fabbiani ¿contra el plantel de Newell's? que luego borró: "Hermosa..."
Gimena Vascón, la mujer de Cristian Fabbiani, publicó un picante posteo en sus redes sociales tras la derrota de la Lepra, que minutos más tarde eliminó.
El Newell’s de Cristian Fabbiani sigue sin poder levantar el mal presente que atraviesa. La Lepra tiene solamente nueve puntos en 9 jornadas disputadas en el torneo Clausura (se ubica 14° en la zona A solamente por delante de Aldosivi), quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Argentina y el pasado lunes por la noche cayó por 3-0 en su visita a Belgrano de Córdoba.
En un partido que fue dominado de principio a fin por el Pirata, el elenco rosarino tuvo la chance de llegar al empate desde el punto penal, pero Darío Benedetto lo ejecutó de manera débil y Cardozo le contuvo el remate para seguir manteniendo a su equipo en ventaja.
El picante posteo de la mujer del Ogro Fabbiani tras el 0-3 ante Belgrano
Tras el final del encuentro, Gimena Vascón, la mujer del Ogro Fabbiani publicó una escandalosa historia a su cuenta de Instagram, que minutos después borró, contra ¿el plantel de Newell’s? Allí se pudo observar la foto de una cama y la siguiente frase: “Hermosa cama”, haciendo una posible referencia a que los futbolistas de la Lepra se dejaron perder para que el técnico sea destituido en su cargo.
Las palabras del Ogro Fabbiani tras la derrota
Sumado al posteo de su mujer, el Ogro habló en conferencia de prensa y aseguró que su intención es continuar en el cargo a pesar del mal momento: "Tengo mucha fuerza para seguir, el club estaba prácticamente descendido y lo sacamos adelante. De acá no me voy, voy a seguir a muerte”.
"El equipo fue superior. Belgrano llegó tres veces y metió tres goles. Estamos con esa racha que te llegan y te hacen un gol. El equipo creció, entendió lo que había pasado el miércoles. Quedan siete finales. Si el equipo puede jugar así va a ganar más de lo que va a perder. El equipo estuvo bien con la pelota, entendió lo que había pasado en la Copa Argentina. Siempre que nos equivocamos no podemos evitar los goles. Belgrano se equivoca, nos dan el penal y el detalle del partido se nos va de las manos. El equipo estuvo a la altura, obvio que perder te tira todo. Yo voy a seguir a muerte, tengo que sacar esto adelante", sentenció sobre el análisis del partido.