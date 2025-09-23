La UEFA abrió un expediente contra Simeone tras su cruce con un hincha del Liverpool: cuántas fechas le darían

El incidente ocurrió en el tramo final del partido, cuando Virgil van Dijk marcó el 3-2 para los locales. Desde la tribuna, un aficionado increpó al técnico argentino, que reaccionó con enojo y terminó enfrentándolo verbalmente. El árbitro italiano Maurizio Mariani le mostró la tarjeta roja de manera directa por “conducta antideportiva”, según el informe oficial.

Tras el partido, el propio Simeone reconoció su error aunque explicó que fue hostigado durante los 90 minutos. “Te insultan todo el partido y no podés decir nada. No es justificable, pero no es fácil”, declaró en zona mixta. También contó que habló con Mariani, quien le expresó comprensión por la situación.

Diego Simeone viene de tener un encontronazo con Julián Álvarez luego de sacarlo en el duelo del Atlético ante Mallorca por LaLiga.

La sanción que evalúa la UEFA sería leve: una fecha de suspensión y una multa económica. En ese caso, Simeone se perdería el próximo encuentro frente al Eintracht Frankfurt en el Metropolitano y podría ser reemplazado por Nelson Vivas. De extenderse la pena, el club ya prepara una apelación.

Además, Liverpool también fue alcanzado por el expediente debido al lanzamiento de objetos desde las gradas. Mientras se espera la decisión final, la bronca del Cholo se volvió viral en redes cuando las cámaras lo enfocaron increpando al hincha. “Me giré en el 3-2 y siguieron los insultos con un gesto, y bueno, soy una persona”, se justificó en conferencia de prensa.

Por último, Simeone pidió que se tomen medidas para evitar este tipo de hostigamientos: “Así como peleamos contra el racismo y los insultos, también hay que mirar lo que pasa detrás de los banquillos. El que tiene que estar calmo soy yo, pero también necesitamos respeto”.