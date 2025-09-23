La decisión de Miguel Ángel Russo tras su internación que sorprendió a todos en Boca

La salud de Miguel Ángel Russo volvió a generar preocupación en Boca, pero él sorprendió con su rápida recuperación y presencia en el predio de Ezeiza.

Miguel Ángel Russo volvió a dar el ejemplo en Boca: un día después de la internación ya estuvo en Ezeiza.

Un día después de haber estado internado medio día por un cuadro de deshidratación, Miguel Ángel Russo sorprendió a todos en Boca: apareció este martes temprano en el predio de Ezeiza y comandó la práctica del plantel. En Boca Predio no dejan de repetir una frase: “Lo de Miguel es admirable. Las ganas y la pasión que le pone... Es impresionante”.

El DT se sometió por la mañana a nuevos controles médicos y, como los resultados fueron positivos, decidió estar en la vuelta al trabajo. Podría haberse tomado un día de descanso, ya que la jornada era más de carga física que de fútbol, pero eligió acompañar igual. “Estar en actividad es lo que mejor me hace”, suele decir el técnico, y lo volvió a cumplir.

Miguel Ángel Russo, presente en la práctica de Boca en Ezeiza Russo y Juvenal Rodríguez el domingo pasado en la Bombonera

La noticia llevó tranquilidad luego de la preocupación que se había generado el lunes, cuando Russo quedó internado en la clínica Fleni tras hacerse unos chequeos de rutina. Allí le detectaron algunos valores alterados y lo diagnosticaron con deshidratación. Por la tarde, el club informó que había recibido el alta.

En la primera internación, meses atrás, el panorama había sido distinto: Russo estuvo cuatro días en la clínica y recién volvió al predio seis días después. Esta vez todo se resolvió más rápido y el técnico sorprendió siendo uno de los primeros en llegar al entrenamiento.