La llamativa sentencia de Zielinski, DT de Belgrano, sobre el triunfazo ante Boca en la Bombonera: "Me parece que fue..."

Ricardo Zielinski habló en conferencia luego de la victoria 2-1 de Belgrano frente a Boca y sorprendió a todos con un particular análisis del partido.

Boca salió a llevarse puesto a Belgrano en la Bombonera, pero pagó carísimo las incontables chances desperdiciadas y terminó perdiendo 2-1 en una tarde-noche en la que no mereció bajo ningún punto de vista irse con las manos vacías. Más allá de eso, Ricardo Zielinski, DT del Pirata, sorprendió en la conferencia al realizar una declaración que llamó la atención de todos.

Si bien el entrenador destacó la efectividad de su equipo para llevarse un triunfazo del Templo, lo cierto es que analizó el match de una manera completamente distinta a lo que se vio en cancha, dejando el resultado final a un lado: un Xeneize ampliamente superior y que no ligó en la mayor parte del match.

La llamativa sentencia de Ricardo Zielinski tras el triunfazo de Belgrano en la Bombonera "Aprovechamos las que tuvimos y después sufrimos, a mi criterio innecesariamente, Nos metimos atrás y Boca también tuvo incidencia, pero en líneas generales me parece que el partido fue parejo", sentenció el Ruso en conferencia de prensa.

"El equipo se prodigó, hizo lo que tenía que hacer, fue inteligente", sintetizó un Zielinski de pocas palabras. En paralelo, manifestó: "En líneas generales el equipo me gustó... El primer tiempo me gustó... El segundo tiempo, parte sí, parte no. El final no me gustó... Pero en líneas generales así es el fútbol".