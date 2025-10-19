Con un golazo y una asistencia de Nico Paz, Como venció 2-0 a Juventus

Nicolás Paz fue la gran figura del triunfazo histórico del Como 1907 frente a Juventus por la fecha 7 de la liga italiana.

Nico Paz sigue haciendo delirar al fútbol italiano. Esta vez, por su brillante actuación ante Juventus.

Como 1907 derrotó a la Juventus como local por 2 a 0 y le quitó el invicto de la temporada con una actuación determinante de Nicolás Paz, autor de un gol y una asistencia para sorprender al equipo de Turín.

La tremenda asistencia de Nicolás Paz en el 1-0 de Como ante Juventus El encuentro se resolvió desde el inicio, ya que a los 4 minutos, Paz ejecutó un centro preciso al segundo palo que el alemán Marc-Oliver Kempf transformó en el 1 a 0.

NICO PAZ FROTÓ LA LAMPARA, METIÓ ESTE CENTRO ESPECTACULAR PARA EL GOL DE KEMPF Y COMO YA LE GANA 1-0 A JUVENTUS



Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Y75W3rciQu — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025 La ventaja inicial obligó a Juventus a adelantar sus líneas, pero el equipo de Massimiliano Allegri mostró escasa claridad en ataque y volvió a exhibir las mismas dificultades que lo habían acompañado en sus últimos compromisos.

El argentino sacó a relucir su zurda para sentenciar el 2-0 definitivo Como administró la pelota con criterio y sostuvo el control territorial ante un rival que no logró imponer su jerarquía para en los tramos finales, cuando el visitante intentaba forzar el empate, el argentino Paz aseguró el resultado con un zurdazo desde la media luna que selló el 2 a 0 definitivo.

El golazo de Nico Paz para sentenciar la victoria del Como ante Juventus por la Serie A. El golazo de Nico Paz para sentenciar la victoria del Como ante Juventus por la Serie A. Video: ESPN La caída marcó el cierre del invicto de Juventus en la temporada tras ocho partidos, con una serie previa de cinco empates que había encendido las alarmas en Turín, mientras que el conjunto lombardo, en cambio, reafirmó su perfil competitivo en la Serie A y mostró el impacto de su apuesta por jóvenes talentos.