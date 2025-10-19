Alarmas encendidas por Cristian Romero: iba a ser titular, pero se lesionó en la entrada en calor
Cristian Romero quedó afuera del duelo del Tottenham ante Aston Villa, que terminó en derrota para el equipo londinense.
El defensor argentino Cristian Romero encendió las alarmas en Tottenham y en la Selección argentina luego de sufrir una molestia muscular antes del partido ante Aston Villa, que terminó con triunfo visitante por 2 a 1 en Londres.
El cordobés, titular habitual y capitán del conjunto inglés, no pudo completar la entrada en calor y quedó descartado a último momento, lo que generó preocupación tanto en su club como en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.
Tottenham perdió ante Aston Villa
Los Spurs desperdiciaron la chance de acercarse a la cima de la Premier League, y la derrota los dejó fuera de los puestos de clasificación a las copas europeas. Tottenham se había puesto en ventaja con un gol del uruguayo Rodrigo Bentancur, pero Aston Villa dio vuelta el resultado en el segundo tiempo con tantos de Ollie Watkins y Emiliano Buendía.
Con la victoria, el equipo dirigido por Unai Emery consolidó su levantada en el torneo. Aston Villa ajustó el rendimiento tras el descanso y encontró la igualdad con un tanto de Ollie Watkins, mientras que el argentino Buendía selló la remontada con un zurdazo a los 32 minutos del segundo tiempo, alcanzando así su registro goleador de la temporada pasada en apenas diez partidos.
La lesión de Cuti Romero y su impacto en Tottenham y la Selección
Romero, que regresó a Londres tras disputar la doble fecha FIFA con Argentina, se disponía a formar la zaga central junto a Micky van de Ven, pero fue reemplazado a último momento por el austríaco Kevin Danso. Según informaron medios británicos, la molestia se produjo durante el calentamiento, por lo que el cuerpo técnico decidió preservarlo.
Aunque en principio la lesión no parece grave, tanto Tottenham como la Selección argentina seguirán de cerca su evolución. El club londinense deberá enfrentarse entre semana a Mónaco por la Champions League, y la presencia del defensor aún no está confirmada.
Romero tiene antecedentes de lesiones musculares que lo han dejado fuera de varios encuentros en temporadas anteriores. En la actual campaña, había logrado mantenerse en plena forma física y solo se perdió un partido por descanso, frente a Bodø/Glimt por la Champions League.