La fuerte denuncia de un jugador de Boca contra el juez Dóvalo tras caer ante Belgrano: "Fue raro lo que pasó, el árbitro nos..."

Luego de la sorpresiva derrota ante Belgrano en la Bombonera, un futbolista de Boca explotó y cuestionó sin escrúpulos al arbitraje de Pablo Dóvalo.

Boca perdió un partido inexplicable ante Belgrano en la Bombonera. Si bien jugó mejor y generó muchas situaciones claras de gol, el Xeneize terminó pegando caro la ineficacia y la caída 1-2 frente a los cordobeses lo dejó momentáneamente afuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores a tres fechas de la finalización del Clausura (todavía debe completar el suspendido ante Barracas).

Tras el partido, el equipo de Claudio Úbeda se le avalanchó al árbitro Pablo Dóvalo para expresarle su descontento por algunas decisiones puntuales que tomó durante el match, y fue Leandro Paredes el que se encargó de bajarle los decibeles a sus compañeros. Uno de ellos fue Rodrigo Battaglia, que se quedó caliente con la actuación del árbitro y luego salió a destrozarlo públicamente.

Battaglia apuntó contra Pablo Dóvalo luego de su arbitraje en Boca-Belgrano "No me gusta hablar del árbitro, pero hoy nos condicionó. Tomó decisiones que para mí no fueron acertadas. No me tiembla en decirlo porque son seres humanos y se pueden equivocar", comentó en primera instancia el volante central de Boca.

El exfutbolista de Atlético Mineiro apuntó todos los cañones contra Dóvalo y aseguró que el juez es de pocas pulgas a la hora de dirigir. "Tampoco hay diálogo, le pregunté varias cosas y me dijo 'no respondo', es raro, no sabés que hacer. En ningún momento le faltamos el respeto. No dialoga", sostuvo.