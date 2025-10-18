El crudo relato de Claudio Úbeda sobre lo que fue preparar el partido tras la muerte de Russo: "Las últimas semanas fueron duras..."

Claudio Úbeda recordó a Miguel Ángel Russo luego de la derrota de Boca ante Belgrano de Córdoba en la Bombonera y emocionó a todos.

Bajo las órdenes de Claudio Úbeda, Boca Juniors cayó este sábado en la Bombonera por 2-1 ante Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Clausura. Fue un duelo caliente en el que los de Brandsen 805 tuvieron muchas chances, pero les faltó efectividad, y cometieron errores clave en defensa que le permitieron a la visita quedarse con el triunfo.

Más allá de las cuestiones meramente deportivas, este partido tuvo una importante cuota extra de emotividad, ya que se trató del primero que disputó el Xeneieze tras la muerte de Miguel Ángel Russo diez días atrás. El histórico DT, por supuesto, tuvo su correspondiente homenaje en el estadio antes de que comenzara el encuentro.

El recuerdo de Claudio Úbeda sobre Miguel Ángel Russo El recuerdo de Claudio Úbeda sobre Miguel Ángel Russo "Para nosotros estas últimas semanas fueron duras porque sabíamos cómo venía la situación de Miguel y uno cada vez que volvíamos a los entrenamientos estábamos mirando al banco de suplentes a ver si estaba él al lado nuestro, si nos daba una indicación, una señal", comenzó a relatar en conferencia de prensa y notoriamente conmovido el Sifón, quien permanecerá en el banco azul y oro hasta finalizar la temporada.

"Siempre lo vamos a recordar de esa manera. Es muy difícil asimilarlo rápido la ida de una persona como fue Miguel, más a nivel humano que deportivo, al menos para nosotros. Eso se sintió, pero hablamos con los jugadores que había que potenciar lo que había pasado y transformarlo en algo positivo, es lo que él nos decía", agregó en el mismo sentido.