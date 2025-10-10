El singular posteo de Claudio Úbeda tras el emotivo velatorio en la Bombonera: "Acompañándonos siempre"

El mundo del fútbol continúa despidiendo con profunda tristeza a Miguel Ángel Russo, quien falleció el miércoles a los 69 años. Miles de hinchas, jugadores y exdirigidos se acercaron a la Bombonera para rendir homenaje al entrenador que se despidió siendo director técnico de Boca Juniors.

Entre los gestos más sentidos se destacó el de Claudio Úbeda, su principal colaborador y amigo, quien lo acompañó hasta sus últimos días. Apenas se conoció la noticia del fallecimiento, el exdefensor se acercó al domicilio del DT para acompañar a su familia y, tras el velorio, publicó un emotivo mensaje en redes sociales.

El mensaje de Claudio Úbeda para Russo Por medio de una historia en Instagram, Úbeda compartió una imagen del alambrado de la Bombonera con una bandera de Boca con un rostro sonriente de Miguel Ángel Russo y una frase que sintetiza el sentimiento del cuerpo técnico y de todo el club: “Acompañándonos siempre".

posteo ubeda El mensaje de Claudio Ubeda para recordar a Miguel Ángel Russo, con la Bombonera de fondo. Instagram @claudio_ubeda Claudio Úbeda integró el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo desde su salida de Boca en 2021 y lo acompañó en sus pasos por Rosario Central y San Lorenzo, antes de regresar al Xeneize en 2024. Su vínculo profesional trascendía lo deportivo: se trataba de una relación de amistad y respeto mutuo, forjada a lo largo de los años.