El conmovedor último adiós de Claudio Úbeda a Miguel Ángel Russo: "Tu huella es como la gloria eterna"

Claudio Úbeda, el ayudante de campo de Miguelo, le dedicó unas sentidas palabras en sus redes al entrenador de 69 años que falleció el pasado miércoles.

El pasado miércoles por la tarde noche, el mundo del fútbol entró en luto: Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, falleció a los 69 años de un paro cardiorespiratorio, dejando una huella profunda en todos los que compartieron vestuarios, canchas y sueños con él.

El histórico entrenador que fue campeón con cinco equipos del fútbol argentino (Lanús, Estudiantes, Vélez, Boca y Rosario Central) fue una de las personas más respetadas en el mundo del deporte. Incluso, este jueves a partir de las 10, el cuadro de la Ribera abrirá las puertas de su estadio para dedicarle un último adiós al DT que consiguió la última Copa Libertadores del club en el 2007.

El conmovedor último adiós de Claudio Úbeda a Miguel Ángel Russo Tras conocerse la noticia, todos los clubes, la AFA, ex compañeros, familiares y amigos le dedicaron mensajes a Miguelo, pero uno de los más emotivos provino de Claudio Úbeda, su ayudante de campo y con quien compartió una gran amistad con él. El ahora DT de Boca volcó su sentir en un mensaje que resumió la inmensa dimensión humana y profesional de Russo.

Poste Úbeda a Miguel Ángel Russo El sentido posteo de Claudio Úbeda a Miguel Ángel Russo. @claudio_ubeda en IG "Maestro, amigo, hermano, te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna ¡Gracias, gracias, gracias!", fue el mensaje que escribió y que demuestra cómo Miguel Ángel Russo llegó a ser un referente, un sostén constante y una figura casi familiar para quienes compartieron momentos con él, dejando una huella profunda en el alma del fútbol argentino.

El emotivo adiós a la distancia de Leandro Paredes Otro de los que lo despidió fue Leandro Paredes, quien se encontraba en pleno entrenamiento con la Selección argentina cuando se conoció la triste noticia de su fallecimiento: “Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión”, escribió el volante en sus redes sociales. Y agregó: “Gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo”.