La Liga Profesional postergó el partido de Boca con Barracas tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

El duelo entre Barracas y Boca por la Liga Profesional de Fútbol fue suspendido tras la muerte del DT xeneize. La nueva fecha se definirá en las próximas horas.

“Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre @barracascentral y @BocaJrsOficial, correspondiente a la #Fecha12 del #TorneoBetano Clausura 2025”, informó oficialmente la organización a través de sus redes sociales.

La Liga Profesional postergó su visita a Barracas en honor a Miguel Ángel Russo #Programación l Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre @barracascentral y @BocaJrsOficial, correspondiente a la #Fecha12 del #TorneoBetano Clausura 2015 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30) https://t.co/yrixHHyrxr — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 8, 2025 Desde Barracas Central, su presidente Matías Fabián Tapia emitió un comunicado en el que expresó su pesar por la muerte del entrenador: "El Club Atlético Barracas Central quiere hacer llegar el mayor de los respetos y condolencias a la familia y amigos del señor Miguel Ángel Russo, ante la tristísima noticia de su partida. A su vez, hace extensivo todo el cariño y apoyo al Club Atlético Boca Juniors, a todos sus socios y simpatizantes".

El mensaje agregó además que el club “queda enteramente a disposición de las decisiones que el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, considere pertinentes respecto al partido programado”. Y cerró con una frase que resume el espíritu del gesto: “El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga”.