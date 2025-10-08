Murió Miguel Ángel Russo: su conmovedora reacción cuando le contaron que Boca goleó a Newell's

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años. Su última sonrisa fue por Boca: así reaccionó cuando su ayudante Claudio Úbeda le habló del 5-0 ante Newell’s.

Miguel Ángel Russo junto a su fiel escudero de los últimos años: Claudio Úbeda, quien le arrancó su última sonrisa... y fue por Boca.

El fútbol argentino perdió a uno de sus grandes referentes. Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años, dejando una huella imborrable de trabajo, humildad y pasión. El exDT de Boca y campeón de América en 2007 había luchado durante años contra una dura enfermedad, que enfrentó con la misma entereza con la que dirigía desde el banco.

Su última sonrisa fue por Boca Juniors russo Boca Juniors despidió a Miguel Ángel Russo con un mensaje en sus redes. X El lunes pasado, Claudio Úbeda -su ayudante de campo y amigo- lo visitó en su casa. Russo ya se encontraba en una situación crítica, conectado a oxígeno y suero. En medio del silencio, Úbeda intentó sacarle una sonrisa: "¿Te gustó el 5-0 a Newell’s?", le dijo. Y Miguel, fiel a su estilo, respondió con una amplia sonrisa.

El gesto conmovió a todos en el cuerpo técnico. Días antes, el plantel de Boca le había enviado un video con saludos y muestras de cariño que Úbeda se encargó de mostrarle. A pesar de la tristeza, el respeto y la admiración hacia Russo se impusieron por encima del dolor.

Claudio Úbeda le había dedicado la goleada ante Newell's El mensaje de Claudio Úbeda a Russo "Toda la semana todo el cuerpo técnico estamos en contacto con Miguel. Estuvimos en su casa, está al tanto de todo lo que hacemos. Por eso le dedicamos el triunfo: porque lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor", había dicho Úbeda tras la goleada en la Bombonera.